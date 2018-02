Corea del Nord agli Usa : No al dialogo - neanche tra 200 anni : La Corea del Nord fa sapere che non dialogherà "mai direttamente con l’amministrazione Usa, neanche tra 100 o 200 anni". È la risposta di Pyongyang agli "attacchi assurdi, imperdonabili e diffamanti" del vicepresidente Usa Mike Pence, che durante la sua visita in Corea del Sud per le Olimpiadi invernali, ha parlato di "regime dittatoriale". Sono stati definiti ...

Corea del Nord - la Cina agli Usa : 'No alle sanzioni unilaterali' : La Cina ha chiesto agli Usa di mettere fine alle sanzioni unilaterali contro la Corea del Nord che colpiscono società e individui cinesi. Lo ha ribadito dal ministero degli Esteri cinese, precisando ...

Delegazione Corea Nord arrivata al Sud - parteciperà a cerimonia chiusura Olimpiadi - proteste : La Russia non sfilerà con la propria bandiera alla cerimonia di chiusura dei Giochi di PyeongChang. Il Cio ha infatti confermato il divieto alla Delegazione di Mosca, che, a causa dello scandalo doping, ha gareggiato a queste Olimpiadi sotto l'insegna Oar

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Corea del Sud 8-3 - le scandinave entrano nella storia : Nel torneo di Curling femminile pronostici rispettati e la fortissima nazionale svedese si conferma per la terza volta campionessa olimpica entrando di diritto nella storia di questa disciplina. La squadra di Anna Hasselborg si è dimostrata la migliore anche in questa finale per l’oro contro le padrone di casa della Corea del Sud, non risentendo affatto del caloroso tifo per le ragazze asiatiche. Un 8-3 che non ammette repliche e descrive ...

Giochi - delegazione Nord Corea è a Sud : 03.39 La delegazione NordCoreana di alto livello è giunta al Sud dal varco di confine di Paju per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pyeongchang. Alla guida della delegazione il generale Kim Yong-Chol, ex capo dei servizi segreti militari,ora tra i vice presidenti del Comitato centrale del Partito dei lavoratori con la direzione del Dipartimento che cura i rapporti con Seul Yong-Chol è ritenuto la mente dell'affondamento ...

Scherma - Coppa del Mondo Varsavia 2018 : successo del sudCoreano Gu Bongil. Male gli azzurri - tutti eliminati nei primi due assalti : Arriva invece il primo successo stagionale per il vicecampione del Mondo Gu Bongil, che si conferma così al primo posto nel ranking . Il sudcoreano ha superato in finale il tedesco Matyas Szabo per ...

Scherma - Coppa del Mondo Varsavia 2018 : successo del sudCoreano Gu Bongil. Male gli azzurri - tutti eliminati nei primi due assalti : Giornata da dimenticare per gli sciabolatori azzurri nella Coppa del Mondo di Scherma di Varsavia (Polonia). Infatti nessun italiano è riuscito a superare i sedicesimi di finale. Arriva invece il primo successo stagionale per il vicecampione del Mondo Gu Bongil, che si conferma così al primo posto nel ranking. Il sudcoreano ha superato in finale il tedesco Matyas Szabo per 15-10. Germania che sale anche sul terzo gradino del podio con Benedikt ...

SsangYong e-SIV - il SUV elettrico dalla Corea del Sud : Tra i costruttori che si stanno impegnando ad investire nella mobilità elettrica, da quest'anno troviamo anche SsangYong che, al Salone di Ginevra 2018, metterà in esposizione una concept car che ...

Trump : 'Verso Corea del Nord pronti a una fase 2 molto brutale' : Se le sanzioni contro la Corea del Nord non funzioneranno "potrebbe essere molto spiacevole per il mondo". A dirlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo il quale nei confronti di Pyongyang scatterebbe "una fase 2 molto brutale".

Bob a 4 - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesco Friedrich ha le mani sull’oro! Sorpresa Corea del Sud seconda - Italia 27^ : Francesco Friedrich ha messo una seria ipoteca sulla conquista della medaglia d’oro nel bob a 4 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il tedesco, Campione del Mondo in carica, va a caccia di un clamoroso bis dopo essersi imposto nel bob a 2 pochi giorni fa. Il 27enne, accompagnato dai fidi Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis, ha dominato le prime due manche e domani potrà amministrare ben 29 centesimi sugli immediati ...

Trump : 'Contro la Corea del Nord le sanzioni più grandi di sempre' - : Intervenendo alla convention dei conservatori, il presidente statunitense ha annunciato un nuovo pacchetto di provvedimenti nei confronti di Pyongyang e difeso il secondo emendamento dopo le recenti ...

Trump annuncia le più pesanti sanzioni unilaterali contro la Corea del Nord : Gli stati Uniti lanciano la piu' pesante serie di nuove sanzioni contro il regime NordCoreano. L'annuncio e' del presidente Donald Trump, proprio mentre si avviano verso la conclusione le Olimpiadi ...

Corea del Nord - Trump pronto a varare le sanzioni più pesanti mai imposte : "Lanceremo le sanzioni più importanti che si siano mai viste" per fare ulteriori pressioni sulla Corea del Nord affinché abbandoni il programma nucleare e missilistico. Il presidente Donald Trump si prepara così ad annunciare un nuovo pacchetto di misure contro 56 società di trasporti marittimi e navali che aiutano Pyongyang a "sfuggire alle sanzioni".Nelle stesse ore in cui Ivanka Trump sbarca in Corea del ...