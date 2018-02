Trump firma memorandum contro i potenziatori delle armi da fuoco

Trump ha firmato legge di bilancio - finito shutdown : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La pornostar e Donald Trump - il giallo della firma sul comunicato : "Non è mia" - dice Stormy Daniels : Ospite dello show della Abc, 'Jimmy Kimmel Live' la star a luci rosse, 38 anni, smentisce l'autenticita' del comunicato diffuso poco prima dell'intervista in cui negava di aver mai avuto una relazione con il presidente. Gioca, quindi, sull'ambiguita': "Non so da dove sia venuto fuori"

Trump : stop shutdown - firmato accordo Video : Washington, 23 gennaio 2018. Il presidente degli Stati Uniti, Donald J. #Trump, ha firmato la fine dello shutdown [Video], che dalla mezzanotte dello scorso 19 gennaio 2018 paralizza l’amministrazione federale statunitense. Repubblicani e democratici si sono riuniti in senato e dopo ore di intense trattative il Senato ha approvato un testo, permettendo così di arrivare al quorum di voti necessari per aggirare l’ostruzionismo e procedere con ...

L’accordo commerciale transpacifico si farà anche senza Trump : 11 paesi sono pronti a firmare : Il cosiddetto Trans-Pacific Partnership o Tpp andrà avanti senza gli Stati Uniti: gli 11 membri rimasti delL’accordo commerciale transpacifico da cui si è sfilato il presidente degli Usa Donald Trump puntano a firmare un accordo tra loro a marzo, secondo il governo giapponese. È quanto riportano diversi media internazionali....

Trump : stop shutdown - firmato accordo : Washington, 23 gennaio 2018. Il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, ha firmato la fine dello shutdown, che dalla mezzanotte dello scorso 19 gennaio 2018 paralizza l’amministrazione federale statunitense. Repubblicani e democratici si sono riuniti in senato e dopo ore di intense trattative il Senato ha approvato un testo, permettendo così di arrivare al quorum di voti necessari per aggirare l’ostruzionismo e procedere con ...

Scivolone di Trump : "Nel primo anno ho firmato più leggi di tutti gli altri presidenti" : Nel suo compulsivo attivismo online e offline di questi ultimi giorni del 2017, Donald Trump sta regalando chiose a 360 gradi, dalle proteste in Iran all'economia, passando per le 'fake news' e la consueta eco-ironia sull'effetto serra. Dalla sua residenza di Mar-a-Lago in Florida - anche detta la Casa Bianca d'inverno - dove si trova per trascorrere ...

Usa - Trump firma : taglio tasse è legge : 3.23 Il taglio delle tasse da 1.500 miliardi diventa legge negli Usa. Il presidente Trump, poco prima di partire per la Florida per le festività di Natale, ha firmato la riforma fiscale già approvata dal Congresso a maggioranza repubblicana.

Trump firma la riforma fiscale - tagli alle tasse per 1500 miliardi - : Diventa ufficialmente legge il provvedimento approvato dal Congresso a maggioranza repubblicana. Il presidente degli Stati Uniti si è detto "molto orgoglioso" del risultato ottenuto