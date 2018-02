Zucchero | al via il tour nei palazzetti

Zucchero - da 26/2 al via tour palasport : ROMA, 19 FEB - Dal 26 febbraio Zucchero torna live nei palazzetti italiani con Wanted Italian tour 2018. Dopo il "Black Cat World tour" con oltre 1 milione di spettatori in tutto il mondo , 137 concerti in 5 continenti, e il record di 22 show all'Arena di Verona in 12 mesi, Sugar Fornaciari riparte da Padova. Queste le date: 26 febbraio Padova, 28 febbraio Torino , Sold out, , 2 ...