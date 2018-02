Cento migranti su un gommone salvati al largo della Libia

Otto Cento migranti salvati in mare - almeno due morti. Ed è scontro Ong-Guardia costiera libica : Dopo giorni di apparente calma, il mare davanti alla Libia oggi è tornato a popolarsi di gommoni e barche cariche di migranti in fuga dall’Africa e dai campi di detenzione di Tripoli: 800 persone salvate, 2 cadaveri recuperati. E, in mezzo, un nuovo « scontro » tra la Guardia costiera libica e le Ong....

Migranti - il dossier Onu : nel mondo sono 258 milioni. Aumento del 49 per Cento dal 2000 : Circa 258 milioni di persone hanno lasciato i loro Paesi di nascita e ora vivono in altre nazioni con un Aumento del 49 per cento rispetto al 2000, quando erano 173 milioni, e del 18 per cento ...