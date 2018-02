“Non posso contraddire…” Droga all’Isola dei Famosi | la confessione di Nadia Rinaldi

caffeinamagazine

: Visto che c’è incredibilmente dibattito, non posso far altro che osservare che #Higuain ieri sera è stato per dista… - PIERPARDO : Visto che c’è incredibilmente dibattito, non posso far altro che osservare che #Higuain ieri sera è stato per dista… - FiorellaMannoia : Non le dico Capra per non offendere l’intelligenza di questi innocenti animali. Posso solo dire: Si vergogni!...se… - caplatense : Ciao @acmilan, ti ricordi di me? Sono colui che ti ha fatto perdere l’imbattibilita nel 1951, che avevi ottenuto p… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Ma Francesco Monte l’ha fumata o no questa marjuanadei? Ormai è una di quelle domande che, già lo sappiamo, non troveranno mai risposta. Dal giorno dell’accusa di Eva Henger, l’ex tronista si è sempre dichiarato innocente e ha ripetuto più volte di non aver fumato nulla se non delle sigarette di tabacco. Ma la Henger non molla e continua ad attaccarlo. Nel frattempo lui, stanco di essere trattato come unto e come un bugiardo, e visto che ormai quello che doveva essere un gioco si era trasformato in una gogna, ha deciso di lasciare il gioco e di tornare in Italia. Però, durante l’ultima diretta de L’Isola dei, Alessia Marcuzzi ha lanciato l’idea di farlo tornare in Honduras. Ora vediamo se accadrà davvero… Secondo la Marcuzzi potrebbe tornare non tanto in veste di naufrago, quanto per fare una sorpresa agli ragazzi che, per la furia di scappare via, non ha ...