Nuova veste grafica in rosso e bianco per ildi,che da oggi procederà separato da quello del M5S. Con l'esortazione a "progettare il futuro ma con matita e gomma accanto", il, "straordinaria di liberazione, fantasia, utopie, sogni, visioni". parlerà di robotica, intelligenza artificiale, nuove tecnologie. E a chi glielo chiedesse,scrive: "Non dovete essere tutti sulle mie spalle, non posso essere assolutamente il vostro referente per il vostro futuro, createvelo il vostro futuro".(Di martedì 23 gennaio 2018)