Bruno Vespa | ' In nome della stabilità anche l' apnea politica'

Porta a Porta : Matteo Salvini e Raffaele Fitto nel salotto politico di Bruno Vespa

Bruno Vespa : 'La vera scommessa di Silvio Berlusconi è la flat tax' : 'Che accadrà dopo il 4 marzo ? Non è una domanda. È la domanda. Senza risposta'. Bruno Vespa , in un editoriale sul Giorno , sottolinea che i Cinque Stelle 'orfani di Grillo' 'sono saldamente in testa ...

20 cose che abbiamo capito guardando i tre leader da Bruno Vespa : 1) cose importanti: la battaglia dell’Auditel l’ha vinta Silvio Berlusconi. Il leader della coalizione di centrodestra, ospite giovedì in seconda serata, è stato visto da 1,7 milioni di spettatori (il 18.8% di share). Il segretario del Pd Matteo Renzi ha strappato solo il 15,5 % di share con (1,4 milioni di spettatori). Ultimo, Luigi Di Maio, candidato del Movimento 5 Stelle, con un magro 11,3 % (1,1 milione di spettatori). 2) cose ...

Elezioni - la Commissione di Vigilanza Rai approva il regolamento sulla par condicio : salvi Bruno Vespa e Fabio Fazio : Via libera della Commissione di Vigilanza Rai al regolamento sulla par condicio in vista delle Elezioni del 4 marzo. Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle, che avrebbero escluso dalla campagna elettorale Bruno Vespa e Fabio Fazio, sono stati respinti.Nello specifico, gli emendamenti del M5S chiedevano di impedire a programmi di infotainment, come quelli di Vespa e Fazio, di fare informazione per la campagna elettorale. Bocciato anche un ...

Bruno Vespa all'Annunziata : : Bruno Vespa risponde a tono alle critiche mosse da Lucia Annunziata che in un'intervista al Fatto Quotidiano ha chiesto di fatto di estromettere dalla campagna elettorale Bruno Vespa e Fabio Fazio ...

Bruno Vespa all'Annunziata : ?Nessuna legge per me : Bruno Vespa risponde a tono alle critiche mosse da Lucia Annunziata che in un'intervista al Fatto Quotidiano ha chiesto di fatto di estromettere dalla campagna elettorale Bruno Vespa e Fabio Fazio perché contrattualizzati in Rai come "artisti" e dunque a suo dire non idonei per giostrare il flusso di politici che arriverà nei salotti di "Porta a Porta" e di "Che tempo che fa". Ma su ...

Elezioni - Bruno Vespa a Porta a Porta invita Di Maio - Renzi e Berlusconi : Pronti via. La campagna elettorale, quella vera, è partita in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. Ne sono un segnale anche gli ospiti che Bruno Vespa avrà, uno dietro l'altro, questa settimana. ...

Fabio Fazio - Bruno Vespa rischia di non andare in onda in campagna elettorale : oggi si decide sulla par condicio : Per colpa di Fabio Fazio però il giornalista Rai rischia seriamente di doversi occupare di qualsiasi tema tranne che di politica per le prossime otto settimane. oggi la Commissione di Vigilanza Rai ...

Banca Etruria - parla Bruno Vespa : 'La Boschi è innocente - ma ora abbia il coraggio di candidarsi nella sua città' : E' legittimo che un ministro di Arezzo di preoccupi che i finanziamenti agli orafi aretini siano gestiti dalla Banca che segue i concoreenti orafi vicentini? A nostro avviso sì'. La vicenda riassunta ...

Detto Fatto - oggi 20 dicembre 2017 : Caterina Balivo ospita Bruno Vespa : A Detto Fatto, oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, Caterina Balivo ospiterà Bruno Vespa. Il noto giornalista e conduttore promuoverà, nello studio della famosa trasmissione di Rai 2, il suo libro e si presenterà ai telespettatori in una nuova veste. Contagiato dai vari tutor, pronto a mettersi alla prova e ad elargire preziosi consigli ai telespettatori, infatti, Vespa si racconterà anche attraverso un mini tutorial sul vino. Detto Fatto oggi, 20 ...

Bruno Vespa : La tela di Silvio Berlusconi e l'inquietudine di Salvini : 'E' soprattutto Salvini a beccare Berlusconi , ad accusarlo d'eresia su questa e quella proposta di legge o addirittura d'intelligenza col nemico' e 'Berlusconi incassa senza reagire, dice che Matteo ...

A Tv Talk Renzo Arbore-Bruno Vespa-Selvaggia Lucarelli - a Verissimo Wanda Nara-Benji e Fede - a La confessione Wanna Marchi : OSPITI IN TV di sabato 16 dicembre. Ospite di Frigo del 16 dicembre 2017 Come se la caverà una giornalista esperta di economia e politica come Annalisa Bruchi in cucina? E quale sarà il suo piatto forte? Si scoprirà nella puntata di Frigo (voto: 6), il programma di Rai2 realizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, condotto da Tinto (6), in onda alle 10.30. Annalisa Bruchi aiuterà lo chef Natalio ...

Quinta Colonna - anticipazioni 14 dicembre : intervista a Luigi Di Maio - Bruno Vespa in studio

Quinta Colonna grandi ospiti da Del Debbio : Luigi Di Maio - Matteo Salvini e Bruno Vespa