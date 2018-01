Ascolti tv | Meraviglie vola a 5 | 8 milioni di telespettatori

Meraviglie di Alberto Angela/ Pagelle e Ascolti : il tweet di Paolo Gentiloni : Top e flop terza puntata di Meravligie, la trasmissione di Alberto Angela che ci ha portato a scoprire le bellezze di Pisa, Matera e delle Dolomiti, un viaggio anche storico(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 13:12:00 GMT)

Meraviglie di Alberto Angela/ Pagelle e Ascolti : in tendenza con 132 mila tweet : Top e flop terza puntata di Meravligie, la trasmissione di Alberto Angela che ci ha portato a scoprire le bellezze di Pisa, Matera e delle Dolomiti, un viaggio anche storico(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:55:00 GMT)

"Meraviglie - La penisola dei tesori" - boom di Ascolti per Alberto Angela. I social : "Strepitoso" : La terza puntata di "Meraviglie - La penisola dei tesori" si conferma un successo in termini di ascolto e interazioni sui social. La terza puntata del programma condotto da Alberto Angela è stata seguita da 5.824.000 spettatori pari al 23,8% di share e sui Twitter l'hashtag dedicato rimane in cima ai trend topic per tutta la serata. Non c'è sfida con le altre prime serate, ma Canale 5 regge il confronto con la rete avversaria e si ...

Ascolti : Meraviglie stravince - ottimo esordio per ’90 Special : Ascolti tv di mercoledì 17 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di mercoledì 17 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la terza puntata di Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela. Risultato? 5.824.000 spettatori (23,81% di share). Su Canale 5 2.883.000 (11,96%) per la […] L'articolo Ascolti: Meraviglie stravince, ottimo esordio per ’90 Special proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Mercoledì 17 gennaio 2018. Le Meraviglie 23.8% - Il Segreto 12%. 90 Special parte dall’11.8% : Fiorello e Nicola Savino Su Rai1 Le Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 5.824.000 spettatori pari al 23,8% di share. Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 2.228.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 la prima puntata di 90 Special – con ospite Fiorello – ha intrattenuto 2.286.000 ...

Ascolti tv ieri - Meraviglie vs 90 special vs Il Segreto | Auditel 17 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Alberto Angela avrà nuovamente totalizzato Ascolti record grazie al suo docu-programma ‘Meraviglie La penisola dei tesori? Oppure qualche altro canale del digitale avrà raggiunto un traguardo maggiore dei Rai 1 in termini di Ascolti tv? Ricordiamo che su italia 1 è andato in onda un nuovissimo programma chiamato 90 special condotto da Nicola Savino. Ma non soffermiamoci oltre, scopriamolo assieme i ...

Ascolti tv - Meraviglie si conferma con 5 - 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Si conferma Meraviglie – La Penisola dei Tesori che vince la prima serata riproponendo sostanzialmente gli Ascolti dell’esordio. La seconda puntata del programma di Alberto Angela in onda su Rai1 è stata vista da 5.682.000 telespettatori pari al 23,31% di share. Rai3 con Chi l’ha Visto? ha ottenuto 2.361.000 telespettatori e uno share del 10,46%, mentre a Canale 5 è andato il terzo gradino del podio con ...

Alberto Angela re degli Ascolti - le sue "Meraviglie" conquistano quasi 6 milioni di italiani : Un nome, una garanzia. Difficile fare flop con Alberto Angela, e infatti il suo nuovo programma in onda su Rai 1...

Ascolti TV/ Meraviglie di Alberto Angela stravince la prima serata - flop di Canale 5 con Sacrificio d’amore : La seconda puntata di "Meraviglie" di Alberto Angela stravince la prima serata di mercoledì 10 gennaio, flop di Canale 5 con la fiction "Sacrificio d’amore".(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:05:00 GMT)

MERAVIGLIE DI ALBERTO ANGELA/ Pagelle e Ascolti : nuovo trionfo con il 23 - 3% di share : MERAVIGLIE di ALBERTO ANGELA torna in onda oggi, mercoledì 10 gennaio, con una puntata dedicata a Caserta, alle Langhe Piemontesi e ad Assisi con Toni Servillo, Paolo Conte e Monica Bellucci(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:00:00 GMT)

Ascolti TV | Mercoledì 10 gennaio 2018. Meraviglie al 23.3% - Sacrificio d’Amore saluta con il 9.4% : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 5.682.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 2.194.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Spy ha interessato 1.399.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Batman Vs Superman: Dawn of Justice ha intrattenuto 1.734.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti ...

Ascolti tv ieri - Meraviglie vs Sacrificio d’amore | Auditel 10 gennaio 2018 : Ascolti tv di ieri, 10 gennaio 2018. Anche ieri sera, su Rai 1, Alberto Angela è riuscito nuovamente a catalizzare l’attenzione di una grossa fetta del pubblico da casa grazie al programma “Meraviglie – La penisola dei tesori”. Ma gli altri canali del DTT hanno saputo difendersi bene. Come sarà andata Sacrificio d’amore su Canale 5? Continuate a leggere questo articolo per scoprire tutti i dati Auditel e lo share di ...

Le "Meraviglie" di Angela fanno il pieno di Ascolti : Tecnologia e qualità. Anche il nuovo programma di Alberto Angela Meraviglie ha fatto il pieno di ascolti: la prima puntata della serie, partita dal Cenacolo vinciano, l'altro ieri è stata vista ...

Le Meraviglie di Angela fanno il pieno di Ascolti : Tecnologia e qualità. Anche il nuovo programma di Alberto Angela Meraviglie ha fatto il pieno di ascolti: la prima puntata della serie, partita dal Cenacolo vinciano, l'altro ieri è stata vista infatti da 5.662.000 spettatori con uno share del 23,8%. Moltissimi per un documentario, anche se realizzato in maniera accattivante e con spettacolari immagini e addirittura la visione in 4k (su Rai4). Vuol dire che il pubblico capisce e apprezza, ...