SONDAGGI POLITICI Elezioni 2018 | Berlusconi-Salvini ‘boom’ | centrodestra al 39% | Renzi

SONDAGGI POLITICI 9 gennaio : centrosinistra e M5S pari - comanda il centrodestra Video : Quelle di Emg Acqua per il Tg la7, andate in onda l’8 gennaio , sono le prime rilevazioni del 2018 sull’andamento dei partiti politici italiani nei Sondaggi [ Video ]. Sostanzialmente vengono confermati i dati di fine 2017, con il Pd di Matteo Renzi dato in lieve ma costante calo, il M5S stabile sotto il 30% e la coalizione di # centrodestra a guidare la fila. Fanno sensazione i numeri, piccoli ma significativi, fatti registrare dai ‘partitini’ ...

Berlusconi : no a ruoli politici per Maroni Su Fontana : «Prima valutiamo SONDAGGI» : Il leader di FI: «Noi arriveremo al 45%, non ci sarà mai un governo con il Pd». E Salvini: «Chi lascia la Lombardia non ha un futuro politico»