Imperiapost L' informazione libera della tua città GRANDE SUCCESSO A SANREMO PER LA

IMPERIA. CRISI POLITICA. RESA DEI CONTI IN CONSIGLIO COMUNALE. POILLUCCI : 'CAPACCI PRINCIPALE RESPONSABILE DEL DISASTRO'/ LA DISCUSSIONE : Il tutto ha dato vita alle liste civiche contro la POLITICA. Sarebbe ingeneroso dire che è la peggiore amministrazione di sempre, da una parte ha portato a casa delle cose, il porto pubblico, i ...

PIEVE DI TECO. 'L'ARTE NUTRIENTE' - AL TEATRO SALVINI UNA STAGIONE DI SPETTACOLI DEDICATA AI RAGAZZI : 'DAL BULLISMO ALLA NUTRIZIONE - L'OBIETTIVO '/IL PROGRAMMA : L'arte nutriente è nata appunto da questo tipo di esigenza, una STAGIONE di SPETTACOLI DEDICATA ai RAGAZZI, a partire dai 3 anni fino ai 16 anni. La cosa importante di tutto questo è che grazie agli ...

IMPERIA. CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO 'REGOLO UGHES' AI MIGLIORI STUDENTI DELLE CLASSI ... : ...Cuore (Milano) scienze linguistiche Matteo Semeria di Imperia Università di Genova -Ingegneria elettronica e tecnologie delL'informazione Jessica Buchicchio di Imperia Università di Genova Scienza ...

LIGURIA. CARTA DEL MARE 2017 - PRESENTATA A GENOVA LA 9ª EDIZIONE. NUMEROSI I 'PROTAGONISTI'... : Gli Amici dell'Acquario di GENOVA che organizzano cicli di conferenze i 'Mercoledì Scienza', la Fondazione Acquario di GENOVA Onlus che quest'anno ha promosso in collaborazione con l'Ambasciata degli ...

ARRIVA IL NATALE A SAN BARTOLOMEO AL MARE - ACCESE LE LUMINARIE LUNGO VIE DELLA CITTÀ. DA ... : Come ogni anno, gli eventi sono indirizzati ad un target familiare: gli spettacoli per bambini non mancano, sia a NATALE, che a San Silvestro, che all'Epifania. Sarà proprio in occasione DELLA festa ...

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IL PRESIDENTE DI CNA IMPRESA DONNA : ... : ... che continua, "Attraverso CNA IMPRESA DONNA le imprenditrici iscritte attuano ed affrontano temi e politiche legate all'economia di genere e sostengono la nascita e lo sviluppo dell'...

PIEVE DI TECO. DOMENICA 26 NOVEMBRE AL TEATRO CIVICO RAMBALDI LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO '... : Sarà presente come relatrice anche la D.ssa Cecilia Costa, del CREA-API (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi in Economia Agraria " Unità di Ricerca per l'apicoltura e la bachicoltura) ...

CALCIO ECCELLENZA. L'IMPERIA SFIORA L'IMPRESA CONTRO IL PIETRA LIGURE - LA PARTITA FINISCE ... : CRONACA Il PIETRA LIGURE mette subito paura alL'IMPERIA portandosi subito in vantaggio al 3° minuto di gioco grazie ad una rete di Anselmo che colpisce di testa su cross di Baracco da fondo campo. ...

IMPERIA. CRISI POLITICA - INTERVIENE IL CONSIGLIERE RANISE : 'CITTÀ UMILIATA DA UN'AMMINISTRAZIONE INADEGUATA' : Questa brutta pagina di vecchia POLITICA deve presto finire (e per la verità non sono convinto che siamo all'epilogo) per dare spazio a quel rinnovamento, di uomini e di idee, tanto atteso da tutti. ...

IMPERIA. QUESTA MATTINA IN PREFETTURA LA PROTESTA DEI LAVORATORI DELL'ISPETTORATO DEL ... : Tagli con il nuovo ente che riguardano anche gli emolumenti, perfino passati: 'Non ci viene corrisposto a fine 2017 il salario accessorio maturato nel 2016 , con il Ministero dell'Economia che ...

IMPERIA. 'FALLIMENTO RIVIERACQUA'. IL PRESIDENTE DI AMAT BARBARA PIRERO : 'SILENZIO ... : 'Quando si arriva a questi punti prosegue la PIRERO il fallimento è della politica, che non è riuscita a governare un processo così importante. Non ho problemi a rendere pubbliche tutte le Pec che ...

IMPERIA. RIVIERACQUA. CRISI DI MAGGIORANZA. RANISE (FI) : 'SI STACCHI LA SPINA A UN'... : Non meno colpevoli sono gli assessori, salvo rare accezioni, che attuano una politica personale al fine di coltivare il proprio orticello facendo 'marchette' in chiave elettorale. É un fallimento ...

IMPERIA. 'GUERRA DELL'ACQUA'. IL SEGRETARIO DEL PD MANNONI SI DIMETTE DAL CDA DI AMAT. GLI ... : Il Partito Democratico continuano ha impostato la sua strategia politica cittadina su tre questioni fondamentali: acqua pubblica; gestione della raccolta rifiuti in house; risoluzione della vicenda ...

IMPERIA. CRISI DI MAGGIORANZA SUL CASO RIVIERACQUA. FOSSATI : 'CAPACCI HA TIRATO TROPPO LA ... : ... tutto sommando nessuno ne ha interesse: Capacci potrà recitare la parte della vittima dei partiti e dei "poteri forti", PD e socialisti potranno riacquisire un minimo di dignità e centralità politica,...