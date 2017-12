Music 2 – Terza ed ultima puntata del 23 12 2017 – Con Paolo Bonolis su Canale 5 Gli

Music su Canale 5 : ospiti terza puntata 23 dicembre 2017 : Music con Paolo Bonolis torna per la terza e ultima puntata di questa stagione stasera in tv sabato 23 dicembre 2017 su Canale 5. Anche in questi nuovi appuntamenti dello show Music ale targato Mediaset sono saliti sul palco moltissimi ospiti dello spettacolo e Music a italiani ma soprattutto internazionali. DOVE VEDERE LO SHOW IN DIRETTA, STREAMING E REPLICA Music su Canale 5 con Paolo Bonolis Dopo il grande successo della prime due puntate, ...

TWIN PEAKS - David Lynch parla del sound e della Musica della terza stagione di Twin Peaks. : “I usually look like a bum. I really like looking like a bum.” —David LynchKcwr, giusto pochi giorni fa ha reso pubblica l’intervista di Jason Bentley a David Lynch, sul sound e la musica della terza stagione di Twin PEAKS. Uno dei tanti aspetti che David Lynch ha curato nei minimi dettagli in questa stagione. Il regista parla del suo ruolo di sound designer e di alcune delle band del Road House come The Cactus Blossoms e Rebekah Del ...