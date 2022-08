Galatasaray UFFICIALE - ultime notizie delle 20:32:08 di domenica 28 agosto 2022

Il Galatasaray Spor Kulübü, spesso abbreviato in Galatasaray SK e noto come Galatasaray, è una società polisportiva turca di Istanbul, con sede nel quartiere Galata, nella parte europea della città. Fondata nel 1905, è nota soprattutto per la sua sezione calcistica, che milita da sempre nella Süper Lig, la massima divisione del campionato turco di calcio e disputa le partite interne alla Türk Telekom Arena.