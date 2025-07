EA SPORTS College Football 26 è disponibile

EA) e EA SPORTS hanno annunciato l’uscita a livello mondiale di EA SPORTS College Football 26 su PlayStation5 e Xbox Series X|S, offrendo l'esperienza di football universitario più coinvolgente e autentica che si sia mai vista. Sulla scia del ritorno dello scorso anno, College Football 26 invita i giocatori a riportare la gloria a casa attraverso un gameplay più immersivo, modalità ampliate e una potente celebrazione delle tradizioni più iconiche dello sport.I giocatori possono forgiare la loro legacy in due modalità ampliate con un gameplay più immersivo e maggiore controllo, con oltre 2.800 nuovi giochi, migliaia di atleti attuali e più di 300 reali allenatori con schemi autentici. Passate dalla recluta del liceo alla leggenda di Heisman in Road to Glory o costruite un programma potente in Dynasty Mode. Con tutte le 136 scuole della FBS rappresentate, il gioco circonda i giocatori con i panorami, i suoni e le tradizioni elettrizzanti del football universitario, catturando l'energia, l'emozione e lo sfarzo che contraddistinguono il clima della partita del sabato. Sia che stiate costruendo il vostro roster o gestendo il momentum, la strada verso la gloria è nelle vostre mani.“La passione e l'energia della community del football universitario ci hanno motivato fin dall'inizio, e questo slancio continua a ispirare il nostro team ogni singolo giorno”, ha dichiarato Daryl Holt, SVP e Group GM, EA SPORTS. “College Football 26 si basa sul successo del ritorno dell'anno scorso e offre un'esperienza più immersiva e autentica su tutta la linea. Abbiamo perfezionato il gameplay, ampliato le modalità e approfondito ulteriormente gli aspetti, i suoni e le tradizioni che rendono indimenticabile la partita del sabato: dallo sfarzo pre-partita alla progressione dei giocatori migliorata, oltre 2.800 nuovi schemi e più di 300 allenatori reali. Questo gioco è un tributo a questo sport e ai tifosi che lo rendono tale.”College Football 26 offre sistemi più intelligenti, un’esperienza immersiva più profonda e una rinnovata attenzione a ciò che rende speciale questo sport, riflesso di un gioco che continua a evolvere le sue modalità, la sua presentazione e il suo impegno per l'autenticità a ogni snap.Autentico College Gameplay: i giocatori hanno maggiore controllo con oltre 2.800 nuovi schemi, meccaniche offensive e difensive migliorate e strumenti pre-snap più intelligenti.Sostituzioni dinamiche, nuovi stunts e twists e il sistema ampliato Wear and Tear approfondiscono la strategia ad ogni azione. Che si tratti di chiamare le giocate in Play Now, di competere in Road to the College Football Playoff o di costruire la propria squadra in College Football Ultimate Team, ogni decisione conta.More Like Saturday: Dal boato della folla allo sfarzo dei rituali pre-partita, College Football 26 cattura l'emozione del football universitario come mai prima d'ora. Con tutte le 136 scuole della FBS, musica specifica per gli stadi, trofei di rivalità, mascotte e commenti dinamici, ogni partita avrà il sapore di una resa dei conti del sabato. Viaggio verso la Grandezza: Due modalità iconiche offrono percorsi distinti verso il successo. In Road to Glory, vivete la carriera di uno studente-atleta: iniziate al liceo, conquistate una borsa di studio e affrontate scelte cruciali legate al tempo di gioco, allo studio, agli accordi NIL e al portale dei trasferimenti, fino a raggiungere la gloria dell'Heisman Trophy. In Dynasty, prendete il comando come capo allenatore: costruite il vostro staff, reclutate in base allo stile di gioco e alla location, e guidate il vostro programma nel panorama in continua evoluzione del football universitario. Che stiate inseguendo riconoscimenti personali in College Football Ultimate Team o costruendo un’eredità da campioni in Road to the College Football Playoff, ogni percorso è unico sulla strada per lasciare il vostro segno nella storia.Quest’anno, College Football 26 arricchisce la sua soundtrack grazie a una nuova collaborazione con i Metallica. Vincitrice del concorso Metallica Marching Band Competition 2023, la Auburn University Marching Band ha registrato una nuova versione del tema ufficiale di EA SPORTS College Football. Il gioco include inoltre oltre 60 nuove tracce registrate, tra cui fight songs, inni da stadio e brani iconici come Enter Sandman, Mr. Brightside e Seven Nation Army, per rendere l’esperienza del game day ancora più coinvolgente.Inoltre, EA SPORTS™ e Spotify hanno collaborato per lanciare The Showdown, una serie livestream in sei episodi che unisce musica e gaming con atleti e content creator di alto profilo. La serie ha debuttato lunedì 7 luglio e ha visto come protagonisti Travis Hunter, wide receiver e defensive back dei Jacksonville Jaguars, Ryan Williams, wide receiver dell’Alabama e cover star di College Football 26, e MMG, creator di EA SPORTS. Nuovi episodi verranno pubblicati durante l’autunno.Per restare aggiornati tutto l’anno sulle novità di College Football 26, seguite i canali ufficiali Instagram, X, TikTok, YouTube oppure visitate il sito ufficiale del gioco.I membri di EA Play possono portare la gloria a casa in EA SPORTS™ College Football 26 con la prova di gioco di 10 ore di EA Play, disponibile ora. I membri riceveranno inoltre ricompense esclusive, come i College Football Loyalist Ultimate Team™ Pack mensili, oltre a uno sconto del 10% sui contenuti digitali EA, inclusi pre-ordini, download del gioco, Season Pass, College Football Points e DLC. Per maggiori informazioni su EA Play, visita: https://www.ea.com/ea-play.