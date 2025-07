Milano: incendio doloso devasta la Balena della Triennale, fermato il presunto autore

Milano si sveglia sconvolta: questa mattina, un incendio doloso ha devastato la celebre “Balena” in cartapesta di Jacopo Allegrucci, simbolo della Triennale. La pronta intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma il gesto ha lasciato un segno profondo nella città. Secondo i primi riscontri di Adnkronos, le indagini sono in corso per identificare e fermare l’autore di questo atto vandalico.