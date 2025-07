Meteo, caldo africano e temporali estivi: l'Italia divisa tra afa e instabilità

L’Italia si trova in bilico tra il caldo africano e i temporali estivi, creando un mosaico di condizioni climatiche contrastanti. Federico Brescia di iLMeteo.it spiega come l’anticiclone tenti di riprendersi, ma incontrerà resistenza. Questa instabilità porta afa intensa in alcune regioni e piogge improvvise in altre, rendendo le giornate estive imprevedibili e ricche di sorprese. Il nostro Paese si prepara a un’estate vibrante e dinamica, tra sole cocente e improvvisi acquazzoni.