Olivia Rodrigo live a Milano oggi 15 luglio: orari, biglietti, ospiti e come arrivare all'Ippodromo

Se sei pronto a vivere un’esperienza musicale indimenticabile, non perdere l’appuntamento con Olivia Rodrigo oggi a Milano! La giovane popstar americana infiammerà l’Ippodromo di San Siro alle ore 21, con i cancelli aperti dalle 15. Ancora disponibili biglietti a partire da 80,50 euro, per un concerto che promette emozioni uniche e ospiti speciali. Scopri come arrivare e preparati a cantare a squarciagola!

Conto alla rovescia per il concerto di Olivia Rodrigo oggi, martedì 15 luglio 2025, all’Ippodromo di San Siro a Milano. La giovane popstar americana salirà sul palco alle ore 21, con apertura dei cancelli fissata alle 15.

È ancora possibile acquistare biglietti per assistere all’evento: i prezzi partono da 80,50 euro. Sul palco, insieme a Olivia, saliranno anche le special guest Wet Leg e Girl in Red.

L’ingresso per il concerto è situato in via Diomede 1, a pochi passi da Piazzale Lotto. Per raggiungere l’Ippodromo, ATM consiglia di utilizzare le linee della metropolitana M1 e M5 (fermata Lotto), oppure i filobus 90 e 91, che fermano al capolinea Lotto.

Per il ritorno, le ultime corse della M1 da Lotto sono previste alle 00:23 per Sesto, alle 00:24 per Rho Fieramilano e alle 00:43 per Molino Dorino. Per la linea M5, l’ultimo treno per Bignami parte alle 00:04, mentre quello per San Siro Stadio è alle 00:23. Le linee filobus 90 e 91 sono attive per tutta la notte.

Dopo la chiusura delle metropolitane, il servizio è garantito dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4. Tutti gli orari aggiornati sono disponibili sull’app ATM.

Nata nel 2003, Olivia Rodrigo è una delle più giovani e talentuose artiste emerse nel panorama musicale internazionale. Il suo esordio avviene nel 2016 quando si trasferisce a Los Angeles per interpretare il ruolo di Paige Olvera nella serie Disney Bizaardvark.

Cresciuta nel sud della California, si avvicina alla musica fin da bambina. Dopo le prime difficoltà con il pianoforte, inizia a suonare anche la chitarra e scopre presto la passione per la scrittura. A 12 anni riempie interi quaderni con pensieri e testi, trasformando esperienze personali in canzoni.

Nel 2019 ottiene un ruolo da protagonista nella serie High School Musical: The Musical – La serie, dove incide il suo primo brano solista, All I Want. Ma la vera esplosione arriva nel gennaio 2021 con il singolo Drivers License, che scala tutte le classifiche internazionali e diventa la canzone più veloce di sempre a superare i 400 milioni di stream su Spotify.

Spinta dal successo del singolo, Olivia pubblica il suo primo album SOUR, un mix di pop e rock con testi profondi che raccontano emozioni autentiche come amore, gelosia e nostalgia. Brani come Deja Vu e Good 4 U consolidano la sua popolarità, ottenendo certificazioni d’Oro e di Platino anche in Italia.

Nel 2022, Olivia Rodrigo trionfa ai Grammy Awards, vincendo nelle categorie Miglior nuovo artista, Miglior album pop e Miglior performance pop solista. Con oltre 8 miliardi di stream globali, la cantautrice si conferma come una delle voci più influenti della sua generazione.