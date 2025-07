Assegno unico luglio 2025 - date ufficiali dei pagamenti Inps fino a dicembre

Home / Social News / Assegno unico luglio 2025 - date ufficiali dei pagamenti Inps fino a dicembre

Se sei una famiglia con figli a carico, tenere sotto controllo le date dei pagamenti dell’Assegno unico è fondamentale per pianificare al meglio le tue finanze. L’Inps ha pubblicato il calendario ufficiale da luglio a dicembre 2025, garantendo chiarezza e trasparenza. Per esempio, i pagamenti di luglio sono previsti tra il 21 e il 22. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere nessuna scadenza importante.