Magic: Il Gioco che Unisce. Campagna Globale.

Magic: The Gathering, il primo gioco di carte collezionabili al mondo, continua ad abbattere confini culturali e generazionali portando il suo universo narrativo e strategico in luoghi autentici e condivisi. Dopo l’attivazione di grande successo agli I-Days di Milano, Magic torna sotto i riflettori con una nuova campagna pubblicitaria: “Chiunque. Ovunque. Sempre Magic”.

Al centro della campagna. realizzata da Wizards of the Coast in collaborazione con l’agenzia creativa NOku, c’è la volontà di raccontare Magic come un’esperienza inclusiva, capace di parlare a pubblici diversi attraverso il potere del gioco. Lo spot da 60 secondi, prodotto da The Dino Stories, si svolge all’interno dell’Osteria del Biliardo, in zona Affori a Milano. Qui, in una calda atmosfera da bar di quartiere, va in scena un incontro generazionale: da una parte gli anziani del posto, cresciuti con briscola e burraco; dall’altra, Kid Yugi – tra le voci più autentiche della nuova scena rap italiana – che sfida al tavolo un cliente abituale, entrambi armati di mazzi di Magic.

L’iniziativa è parte integrante delle attività di promozione dedicate al Kit per Principianti di Fondamenti di Magic: The Gathering, pensato per semplificare l’ingresso nel mondo del gioco e già disponibile sul mercato, un prodotto che offre un’esperienza intuitiva, completa e accessibile a chiunque voglia muovere i primi passi nel multiverso di Magic: The Gathering.

Lo spot celebra l’unione tra passato e futuro, mostrando come Magic riesca a trasformare la tradizione del gioco da tavolo in un rituale contemporaneo di scoperta e condivisione.

“Con questa campagna volevamo mostrare come Magic sia molto più di un gioco: è un ponte mai scalfito dal tempo, un’esperienza che unisce strategia, immaginazione e comunità”, ha dichiarato Elena Mattasoglio, Senior Brand Manager di Magic: The Gathering per l’Italia. “L’inclusività e la comunità sono al centro dei nostri valori, e Fondamenti di Magic ne è l’espressione perfetta: un prodotto pensato per chiunque, ovunque e in qualsiasi momento”.

Il progetto si distingue anche per la partecipazione di tre figure iconiche del mondo della comunicazione italiana – Lele Panzeri, Alberto Baccari e Gianpietro Vinti – e per la scelta di Kid Yugi, volto ideale per incarnare il passaggio del testimone verso una nuova generazione di giocatori.

La direzione creativa è firmata da NOku, che ha curato il concept, la scelta dei talent e la supervisione dell’intero progetto. La produzione è stata affidata a The Dino Stories, che ha restituito un’estetica calda e autentica, perfettamente in linea con i valori di Magic.