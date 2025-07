Fedez contro Ultima Generazione sugli aerei privati: Lo fate solo per rompere le scatole

Home / Social News / Fedez contro Ultima Generazione sugli aerei privati: Lo fate solo per rompere le scatole

Fedez risponde a muso duro alle accuse di Ultima Generazione sugli aerei privati, durante la trasmissione La Zanzara di Radio24. Con tono deciso e senza peli sulla lingua, il rapper smaschera le critiche come pura opposizione fine a se stessa, sostenendo che spesso si tratta solo di rompere le scatole. Un confronto che mette in luce le tensioni tra sostenibilità e libertà di scelta, dimostrando come spesso le polemiche siano più ideologiche che concrete.