Teamfight Tactics: Colosseo K.O. - Presentazione

L'arena è pronta, i campioni sono carichi e il presentatore chiama i nomi dei giocatori mentre la folla esplode in Teamfight Tactics: Colosseo K.O., l'attesissimo 15° set di Teamfight Tactics (TFT). Colosseo K.O. trasporta i giocatori nel torneo anime definitivo organizzato da Baffo, pieno di ragazze magiche, guerrieri Shonen e un Potente Mech, tutti pronti a potenziarsi per affrontare una battaglia memorabile senza esclusione di colpi Cogliete l'attimo, fate squadra e usate l'astuzia per arrivare al primo posto nell'aggiornamento gratuito, che arriverà sui server PBE martedì 15 luglio e sarà disponibile su dispositivi mobili e PC a partire da mercoledì 30 luglio.

Nel recente video Commento sviluppatori di TFT, Riot Games ha mostrato un'anteprima dell'epico gameplay di Colosseo K.O., svelando formidabili campioni a tema anime, tratti mai visti prima, una nuova meccanica di gioco e spettacolari contenuti grafici. Colosseo K.O. offrirà un'esperienza nuova e divertente adatta a veterani e a nuovi giocatori. Dichiarazione di Michael Sloan, Lead designer del set: "Colosseo K.O. è una lettera d'amore al genere dei tornei di lotta anime, che riunisce molti cliché classici in un set vasto e audace, pieno di spettacolarità e potenziale. Con la nuova meccanica dei Potenziamenti, offriremo ai giocatori un'opportunità entusiasmante per saltare gli episodi di allenamento e rendere i propri campioni più potenti, flessibili e innovativi già dalle prime fasi della partita. È un'esperienza spettacolare e ricca d'azione, con qualcosa che ogni fan degli anime può apprezzare." CampioniColosseo K.O. introduce una formazione di campioni leggendari provenienti da tutta la Convergenza pronti a farsi strada fino alla vetta dell'arena, in perfetto stile anime.

I giocatori possono scatenare la loro ragazza magica interiore con Seraphine, la leader a costo 5 delle Guardiane Stellari, la cui Bomba dell'amicizia suprema, ispirata agli anime, colpisce tutti i nemici entro un raggio di 2 esagoni. L'amatissimo Kobuko, il primo personaggio originale di TFT proveniente da Runeterra, torna come Mentore di costo 2, mentre il celebre maestro di arti marziali Braum, Gwen, Twisted Fate, Varus, Yone e Zyra completano la lista di pezzi da novanta di costo 5! Tratti e OriginiColosseo K.O. introduce nuovi tratti e origini entusiasmanti che i giocatori dovranno usare in modo creativo per conquistare la vittoria: Spirito Guerriero: può davvero esserci un torneo di lotta senza gli Spiriti Guerrieri? Si sono allenati tutta la vita per questo momento. Gli Spiriti Guerrieri sono più forti quando sono insieme, e ottengono salute bonus più attacco fisico e potere magico che si accumulano ogni secondo fino a 8 cariche!

Al massimo delle cariche, raggiungono l'apice del loro potere, infliggendo danni puri con abilità e attacchi Guardiane Stellari: fedeli al genere anime, le Guardiane Stellari si potenziano grazie all'amicizia. Questi campioni magici ottengono un bonus Gioco di squadra unico per ogni unità del tratto presente sulla planciaStratagemma cristallino: lo Stratagemma cristallino arriva con stile. Uccisioni e sconfitte durante i combattimenti contro i giocatori vi faranno ottenere Potere gemma. Ogni 4 combattimenti contro i giocatori, potete scegliere se incassare o raddoppiare. Se raddoppiate, otterrete il 100% di Potere gemma in più, ma se vincete, ne perderete il 50% e incasserete subitoPotente Mech: preparatevi a rileggere "Prendo Mech" in chat. Ogni Potente Mech schierato rafforza il Potente Mech. Più alto è il livello stella, maggiore è la potenza!Spettro: gli Spettri traggono potere dal Regno delle Ombre, canalizzandolo per colpire i tre nemici più vicini. Ma non c'è solo il dolore. Lo Spettro con la salute più bassa si cura del 18% dei danni inflitti dagli Spettri e dal Regno delle OmbreAccademia di Battaglia: prendete i libri, ricomincia la scuola.

Le unità Accademia di Battaglia studiano costantemente per sbloccare il loro vero potenziale e migliorare le loro abilitàLuchador: qualunque sia la vostra mossa di wrestling preferita, i Luchador l'hanno perfezionata. Questi campioni ottengono attacco fisico bonus, si ricaricano quando arrivano al 50% di salute, rimuovono gli effetti negativi, si curano e balzano sul ring per scagliare in aria i nemiciMentore: queste unità non vanno molto d'accordo tra loro, ma se riuscite a riunire tutti e quattro questi campioni nella vostra squadra, otterrete tutti i bonus e potenzierete le loro abilità Ciurma: l'unione fa la forza! La Ciurma ottiene salute e velocità d'attacco bonus per ogni membro schierato. Ogni campione della Ciurma a 3 stelle conferisce bonus aggiuntivi. Quando avrete abbastanza unità della Ciurma a 3 stelle, chiameranno la loro astronave per seminare distruzioneCelle Supreme: per diventare la Cella Suprema, dovrete infliggere più danni di tutti.

Tutti i membri delle Celle ottengono amplificazione danni, ma la Cella Suprema ne ottiene di più e giustizia i nemici con salute inferiore al 10%Posizione del maestro (tratto esclusivo di costo 5): nella Posizione del maestro, Lee Sin di costo 5 può scegliere il tratto più adatto alla battaglia in corso. Scegliete tra la posizione del Duellante, la posizione del Carnefice e la posizione del Colosso, e otterrete un'abilità unica che corrisponde alla posizione selezionataAddestramostri: come Addestramostri di costo 3, Lulu si distingue come il primo campione di TFT che in realtà è composto da 3 unità.

Quando viene schierata, Lulu salta di lato e compare un'armeria di 3 mostri (Kog'Maw, Rammus e Smolder). Scegliete tra Kog'Maw, che folgora i nemici; Rammus, resistente e in grado di stordire gli avversari con la potenza del durian; e Smolder, i cui starnuti infuocati lo rendono un adorabile incantatore da attacco fisicoTratti prismatici: in passato, i tratti prismatici richiedevano ai giocatori di ottenere altre 2 o 3 unità di uno specifico tratto (un obiettivo volutamente difficile) per sbloccare un significativo picco di potere. In Colosseo K.O., i tratti prismatici richiederanno di raggiungere la soglia più alta del tratto e completare una mini missione per sbloccare il suo potere prismatico (in genere decisivo per la partita).

Vi troverete a spendere una quantità esagerata di mana con le Guardiane Stellari, a raccogliere tutti e tre gli Impianti del Potente mech e molto altro!Meccanica del set: PotenziamentiI Potenziamenti hanno invaso l'arena, dando ai giocatori la spinta di cui hanno bisogno per scalare le classifiche del Colosseo! Potete usare i SuperSnax su un campione per aprire un'Armeria di opzioni che potenzieranno l'unità in questione. In questo modo, potrete trasformare qualsiasi campione in una superstar e, quando vi stufate o trovate un'unità ancora più entusiasmante, potrete rimuovere il Potenziamento e usarlo sul nuovo campione!Inoltre, Colosseo K.O. introduce circa 120 nuovi Impianti, di cui 70 costituiscono contenuti e meccaniche inedite. In particolare, l'Impianto I favoriti del torneo vi offre del bottino quando dominate gli avversari con unità Spirito Guerriero, mentre Squadra minuta trasforma Guardiane Stellari, uno dei principali tratti verticali del set, in un tratto flessibile ma potente.

Usate Mani diamantine se volete davvero rischiare il tutto per tutto con il tratto da incasso Stratagemma cristallino.Con queste novità caotiche e divertenti, Colosseo K.O. porterà su TFT un'esperienza di gioco completamente nuova. Principali contenuti graficiColosseo K.O. offre ai giocatori una vasta gamma di contenuti grafici innovativi, tra cui Mini Lillia Fiore spirituale, Mini Ahri Fiore spirituale (edizione prestigio), Thresh Mezzogiorno di Fuoco Senza vincoli e l'arena Il villaggio velato. Inoltre, il nuovo set introduce una serie entusiasmante di aspetti per i Portali ispirati agli anime, tra cui Terme spirituali, La Via del KO, Arma divina, Carezza cristallina, Portale della Prima Stella e Alla scoperta dell'Altrove. Come già successo in Cyber City, i giocatori potranno continuare a personalizzare i propri Portali, oltre ad arena, Boom e Strateghi. Ruoli rinnovatiCon il lancio di Colosseo K.O., TFT vedrà un rinnovamento e un'evoluzione dei ruoli, per offrire più carry da corpo a corpo, unità specializzate strane ma divertenti con tipi diversi di supreme e attacchi, e in generale per rendere l'esperienza di gameplay più interessante.

Nel gioco cambieranno il modo in cui le unità ottengono mana in base al ruolo e quello in cui i campioni interagiscono con i diversi sistemi di gameplay. Per esempio, i Tank (campioni incentrati sulla difesa che subiscono danni per proteggere la squadra) ora otterranno 5 mana per attacco e genereranno mana subendo danni. Saranno anche più spesso al centro dell'attenzione dei nemici e avranno maggiori probabilità di essere bersagliati. Queste modifiche non dovrebbero cambiare il vostro modo di giocare a TFT, ma risolveranno alcuni particolari casi limite come i danni ad area che conferiscono mana aggiuntivo ai carry nemici.

TFT competitivoColosseo K.O. segna anche il lancio del TFT Pro Circuit (TPC), la nuova serie di tornei di Livello 1 che verrà introdotta in tutte e quattro le regioni ad agosto 2025 come livello competitivo aggiuntivo rispetto all'impianto esistente. Lo scopo del TPC è offrire un ecosistema più stabile, gratificante e godibile per i giocatori di alto livello, migliorando anche l'esperienza di visione per i fan. La serie includerà 3 eventi separati che si svolgeranno durante Colosseo K.O., e il primo torneo TPC è già quasi alle porte. Sintonizzatevi a partire dal 29 agosto per assistere al debutto dei professionisti di Livello 1: 32 tra i migliori giocatori di TFT che si sono qualificati durante Teamfight Tactics: Cyber City per rappresentare ciascuna delle quattro regioni.Inoltre, tornerà il TFT Open, e sarà più grande che mai. Porteremo il più grande evento di TFT dell'anno a Porte de Versailles, Parigi, con 768 posti per i giocatori, il 50% in più rispetto a prima. Questo ampliamento darà a più giocatori la possibilità di vivere l'emozione del nostro evento LAN a eliminatoria aperta e di trascorrere il weekend sfidando i migliori giocatori di TFT di tutto il mondo. I pass concorrente saranno disponibili in prevendita l'8 settembre.

I prezzi dei pass e i dettagli sulla prevendita saranno pubblicati il 20 agosto.Il TPO includerà un Angolo degli artisti per celebrare gli straordinari creatori di contenuti della community di TFT. Ci saranno anche vari panel degli sviluppatori, incontri con i co-streamer e tante occasioni per partecipare agli Eventi secondari. Inoltre, il TPO includerà un evento 4v4 che inizierà il Giorno 2 per i partecipanti eliminati durante il Giorno 1, con un montepremi a parte.Dichiarazione di Michael Sherman, Direttore dell'eSport di TFT e di 2XKO: "Con il debutto del TFT Pro Circuit, il rinnovamento delle finali regionali e il nuovo sistema di tornei sperimentale, il lancio di Colosseo K.O. rappresenta il momento più trasformativo nella storia di TFT competitivo. Questo nuovo capitolo offre ancora più opportunità ai giocatori per brillare sul palcoscenico competitivo, ancor di più con lo sfondo ad alta tensione del torneo anime definitivo di Baffo. Non vediamo l'ora di vivere anche il Paris Open, l'evento più grande dell'anno, dove celebreremo l'abilità e la passione straordinarie della community globale di TFT."