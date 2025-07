Donald Trump: Sistemi Patriot all'Ucraina, Kiev riceverà armi sofisticate di cui ha disperatamente bisogno

Donald Trump annuncia l’invio di sistemi Patriot all’Ucraina, un gesto chiave per rafforzare la difesa contro le offensive russe. Con parole decise, il presidente americano sottolinea la necessità urgente di armi sofisticate per proteggere Kiev e garantire la stabilità nella regione. Questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri sul campo, dimostrando come la diplomazia e la forza possano unirsi per sostenere una nazione in difficoltà. Una decisione che farà discutere a livello internazionale.