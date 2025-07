Jennifer Lopez lancia la sua 'revenge song' dopo la rottura con Ben Affleck

Jennifer Lopez riaccende i riflettori con una potente revenge song durante il suo tour Up All Night: Live in 2025. Con Wreckage of You, la star esprime emozioni profonde e un messaggio di rinascita, lasciando intendere che il passato non definisce il suo presente. Un brano che incarna forza e indipendenza, e che sicuramente farà parlare ancora molto. La canzone si conclude lasciando un segno indelebile nel cuore dei fan.

Jennifer Lopez torna sotto i riflettori con una nuova canzone dal forte impatto emotivo, presentata durante le prime date del tour Up All Night: Live in 2025. Il brano si intitola 'Wreckage of You', una vera e propria 'revenge song' che molti interpretano come un messaggio diretto all’ex marito Ben Affleck.

Sebbene l’attore non venga mai citato esplicitamente, le parole della canzone lasciano pochi dubbi sull’identità del destinatario. "Grazie per le cicatrici che hai lasciato nel mio cuore. Grazie per avermi permesso di capire che le stelle brillano più luminose nell’oscurità", canta JLo in un testo che racconta una profonda trasformazione interiore.

Leggi anche Jennifer Lopez a Lucca il 21 luglio: biglietti fino a 1.953 euro per un selfie con la popstar

Secondo quanto dichiarato dalla stessa artista, il brano è stato scritto durante notti insonni e rappresenta un percorso di rinascita dopo una relazione dolorosa. "Non crollerò a causa di chi sei e di tutto ciò che è rotto dentro di te [...] Grazie a te sono più forte, a prova di proiettile. Ora guardami mentre mi rialzo lontano dalle tue macerie", recita un altro passaggio del testo.

La canzone sottolinea il tema dell’indipendenza emotiva e della riconquista di sé dopo una crisi sentimentale. "L’amore che voglio e di cui ho bisogno inizia da me", conclude Lopez, tracciando un messaggio di forza e consapevolezza personale che sta già facendo il giro dei social.