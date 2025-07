Dichiarazione precompilata 2025 - assistenza straordinaria sabato 19 luglio

Home / Social News / Dichiarazione precompilata 2025 - assistenza straordinaria sabato 19 luglio

Se hai bisogno di aiuto con la dichiarazione precompilata 2025, buona notizia: il call center dell’Agenzia delle Entrate sarà aperto anche sabato 19 luglio, dalle 9:00 alle 13:00. Un’opportunità in più per chiarire dubbi e affrontare senza stress questa importante scadenza. Non perdere questa chance di ricevere assistenza dedicata e garantirti una compilazione senza errori: il supporto è a portata di telefonata.