La EDENS ZERO è atterrata

KONAMI annuncia che EDENS ZERO è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam/Windows). Basato sul popolare manga e anime di Hiro Mashima, questo action RPG invita i giocatori a esplorare il vasto cosmo Sakura insieme a Shiki, Rebecca, Happy e il resto dell'equipaggio della EDENS ZERO.

EDENS ZERO segue il viaggio di Shiki Granbell, ragazzo cresciuto da animatronic sul Pianeta Granbell che parte alla ricerca della leggendaria entità conosciuta come “Madre”. Grazie a combattimenti in tempo reale, abilità basate sull’Ether Gear ed esplorazione dinamica dei pianeti, il gioco darà vita al vibrante universo di Mashima, per la gioia di fan di lunga data e nuovi giocatori.

Collaborazione FAIRY TAIL: un crossover da sognoPer celebrare il lancio, EDENS ZERO presenta una collaborazione speciale con FAIRY TAIL: 100 YEARS QUEST, collegando i due amati universi creati da Hiro Mashima.

Nella nuova missione “Mysterious Organization Story”, i giocatori incontreranno i personaggi di FAIRY TAIL - tra cui Natsu, Lucy e Happy - per un’avventura crossover mai vista prima. Completando la missione, i giocatori potranno sbloccare l'equipaggiamento di Natsu per i personaggi maschili come Shiki e l'outfit di Lucy per i personaggi femminili come Rebecca.

Questa collaborazione riunisce i personaggi di entrambe le serie grazie a un crossover del tutto inedito, difficilmente replicabile all’interno del manga o dell’anime originale. I fan avranno l'opportunità unica di immergersi contemporaneamente in questi due mondi.

Inoltre, i giocatori potranno affrontare nuove sfide con personaggi originali disegnati da Hiro Mashima, vivere una storia inedita, incontrare nuovi alleati e nemici, e godere di molti contenuti esclusivi creati appositamente per questo gioco.

Bonus Day OneLe edizioni fisiche e digitali di EDENS ZERO includeranno esclusivi contenuti Day One.

Day One Edition/Standard Edition (fisica e digitale*)

Pino Attire “Hunter Attire”

Accessori esclusivi per piattaforma: "Elsie’s Pirate Flag" – Esclusiva PlayStation®5 "Demon King’s Flag" – Esclusiva Xbox Series X|S / Windows "Dragon Wings" - Esclusiva Steam®



Deluxe Edition (solo digitale)

DLC Triple Pack Equipaggiamento Gaming Set (Maschile) / Equipaggiamento Cyber Set (Femmminile) Lacrima Set Starter Item Pack



I contenuti bonus inclusi nella Day One Edition/Standard Edition (fisica e digitale) e nella Deluxe Edition saranno disponibili solo per coloro che avranno preordinato il titolo.