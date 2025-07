Gerry Scotti riporta in TV 'La Ruota della Fortuna': da oggi in access prime time su Canale 5

Canale 5 rivoluziona il suo palinsesto dell’access prime time con il ritorno de 'La Ruota della Fortuna', affidata alla conduzione di Gerry Scotti. Dopo quasi trent’anni di dominio di 'Striscia la notizia' e 'Paperissima Sprint', Mediaset punta su un titolo storico per rilanciare la fascia preserale.

Il quiz show, rilanciato con successo lo scorso anno nella fascia pre-serale, debutta ora nella prima serata breve della rete ammiraglia di Mediaset, in attesa del rientro di 'Striscia' previsto per novembre. Intanto, 'Paperissima Sprint' si sposta su Italia 1, tornando alle origini: andrà in onda tutti i giorni alle ore 13.50, con la replica notturna che resterà su Canale 5.

Per questo nuovo ciclo in access prime time, il format di 'La Ruota della Fortuna' si arricchisce di una novità: il gioco finale sarà ribattezzato 'La Ruota delle Meraviglie'. Il campione dovrà indovinare tre frasi in soli 60 secondi, con la possibilità di vincere fino a 200.000 euro. Una sfida pensata per competere direttamente con 'Affari Tuoi' su Rai1, dove il montepremi massimo può raggiungere i 300.000 euro.

Al fianco di Gerry Scotti è confermata Samira Lui, che si occuperà del tabellone e introdurrà curiosità sugli argomenti affrontati durante le manche. Completamente rinnovato anche lo studio: presenza di pubblico, una band live e una scenografia pensata per valorizzare ogni fase del gioco.

Restano centrali gli elementi classici del programma: la ruota con i suoi 24 spicchi colorati e il tabellone da decifrare round dopo round. Tra le prove, tornano le sfide “Mistero” e “Express”, a cui si aggiunge la nuova manche “La Ruota del Tempo”, dedicata a eventi storici da ricostruire.

Con il suo ritorno, 'La Ruota della Fortuna' si inserisce come proposta forte dell’estate televisiva di Mediaset, in un access prime time in continua evoluzione. Intanto, 'Paperissima Sprint' si congeda dalla fascia serale con un ultimo grande risultato: sabato 12 luglio ha registrato 2.040.000 telespettatori e il 15,95% di share, risultando il programma più visto delle reti Mediaset. Il varietà estivo di Antonio Ricci, con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il Gabibbo, proseguirà su Italia 1 con la consueta formula fatta di sketch inediti, papere e gaffe televisive da tutto il mondo.