Milano un azienda - ultime notizie delle 18:31:43 di venerdì 9 settembre 2022

Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., meglio nota attraverso l'acronimo ATM, è una società in house controllata dal Comune di Milano, concessionaria in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale nel capoluogo lombardo e in 46 comuni della relativa città metropolitana; gestisce, inoltre, la sosta tariffata, i parcheggi di interscambio, il servizio di bike sharing "BikeMi", il Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio (SCTT) e le zone a traffico limitato "Area B" ed "Area C" del capoluogo lombardo.