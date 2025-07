Infor Velocity Day: l'83% dei produttori italiani punta sulle nuove tecnologie per il successo del manifatturiero

. Durante l’Infor Velocity Day tenutosi a Milano, l’azienda leader nelle soluzioni cloud verticali Infor ha illustrato i risultati della sua ricerca globale “Come il possibile diventa realtà”, focalizzata sulla trasformazione digitale nel settore manifatturiero. Il sondaggio ha coinvolto 3.600 intervistati in 14 paesi, tra cui l’Italia.

Dalla ricerca è emerso che l’83% dei produttori italiani ritiene che il successo del comparto dipenda dall’adozione di nuove tecnologie, una percentuale superiore alla media globale (80%) e seconda solo a India (84%) e Cina (96%). Inoltre, il 77% delle aziende italiane prevede di incrementare gli investimenti tecnologici entro i prossimi 3-5 anni, mentre il 75% si attende un aumento della produttività fino al 20% o più nello stesso periodo.

Lo studio evidenzia un forte divario tra le aziende più e meno produttive. In Italia, questo gap si riflette in tre aree chiave:

Processi e sistemi: un 26% di differenza tra le imprese che automatizzano processi ripetitivi e quelle che non lo fanno, più del doppio rispetto alla media globale dell’11%.

Agilità e automazione decisionale: divario del 32% tra i leader e i ritardatari nell’adozione di tecnologie per l’automazione delle decisioni, rispetto al dato globale del 18%.

Cultura del dato: 34% di distacco tra aziende con cultura orientata alla tecnologia e quelle che non abbracciano i progressi digitali. Il valore sale al 42% quando si considera l’uso dei dati per decisioni operative.

Le aziende di maggior successo si distinguono anche per una forte centralità del cliente, con integrazione dei feedback e uso di tecnologie intelligenti per anticiparne i bisogni.

Nel suo intervento, Kirsten Allegri-Williams, Chief Marketing Officer di Infor, ha sottolineato come il manifatturiero rappresenti una componente chiave dell’economia italiana, contribuendo al 15% del PIL e impiegando circa il 20% della forza lavoro. Ha indicato gli attributi “Vectors to Value” – automazione, dati, innovazione e focus sul cliente – come i punti cardinali per creare valore e competitività.

Nello stesso evento, Infor ha annunciato che Fonderie Mazzucconi S.p.A., fornitore del settore automotive, adotterà Infor CloudSuite Automotive per standardizzare la gestione di operations, supply chain, R&S, EDI e contabilità. La collaborazione con il partner Horsa permetterà all’azienda di ridurre le personalizzazioni e migliorare l’agilità in vista della crescita futura.

Il report completo è disponibile sul sito ufficiale Infor: https://www.infor.com/it-it/resources/filling-the-value-void.