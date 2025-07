World of Warcraft alla gamescom 2025

Alloggi di World of Warcraft giocabili per la prima volta in assoluto alla gamescom 2025

Leggi anche World of Warcraft aggiornamento 11.1.5 disponibile

Blizzard Entertainment è entusiasta di invitarvi allo stand di World of Warcraft nel padiglione 8 della gamescom 2025 a Colonia, in Germania. Per la prima volta in assoluto, alla gamescom 2025 giocatori e giocatrici potranno mettere le mani sul nuovissimo sistema di Alloggi. Gli Alloggi sono una delle funzioni più attese di World of Warcraft e permetteranno a giocatori e giocatrici di costruire, decorare e personalizzare le proprie case ad Azeroth.

Ma gli Alloggi non sono l'unica cosa che farà il suo debutto alla gamescom 2025. I festeggiamenti per World of Warcraft: Midnight si aprono con l'anteprima mondiale del filmato di apertura dell'espansione durante la serata di apertura del 19 agosto. Lo spettacolo inizia alle 20:00 sui canali social ufficiali di gamescom e The Games Awards.

Subito dopo la serata di apertura, la produttrice esecutiva di WoW Holly Longdale, il direttore di gioco senior Ion Hazzikostas e il direttore creativo dell'universo di Warcraft Chris Metzen uniranno le loro forze per approfondire zone, meccaniche, nuove funzionalità e storia dell'espansione in arrivo. Il tutto sarà nel programma speciale dedicato alla presentazione di Midnight, che verrà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Twitch di World of Warcraft.

La gamescom 2025 si prospetta come una vera e propria celebrazione di World of Warcraft, con una fitta programmazione sul palco della community di WoW. Chi parteciperà potrà scoprire di più su Midnight durante le conferenze degli sviluppatori, godersi un iconico concorso di cosplay, assistere alle presentazioni dell'Arena e delle spedizioni Mitiche e incontrare gli sviluppatori e alcuni dei loro creatori di contenuti preferiti della community. Inoltre, saranno disponibili articoli a tema Midnight in uno speciale negozio di merchandising all'interno dello spazio Warcraft nel padiglione.

La gamescom 2025 si svolge da mercoledì 20 agosto a domenica 24 agosto a Colonia, in Germania. Per non perdere altre rivelazioni e dettagli su World of Warcraft man mano che l'evento si avvicina controllate il sito web del gioco.