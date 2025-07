Sony presenta la RX1R III

Ridefinisce l'immagine senza tempo con prestazioni all'avanguardia e un design compatto

Una fotocamera compatta premium full frame di punta con obiettivo fisso. Dotata di sensore[i] da 61 MP e real-time autofocus basato sull'intelligenza artificiale in un corpo compatto

Sony annuncia oggi la RX1R III, l'attesissima terza generazione della serie RX1R, dotata di un sensore di immagine CMOS Exmor R full-frame da 35 mm e 61 megapixel , dell'ultimo processore di elaborazione delle immagini BIONZ XR™ e di un obiettivo ZEISS® Sonnar T 35 mm F2.

Grazie all'eccellenza di Sony nella tecnologia dei sensori full frame, ai progressi della tecnologia AI e al design compatto, RX1R III è un vero e proprio concentrato di potenza, compatta, elegante e senza compromessi, pur mantenendo l’unicità dell'obiettivo ZEISS® della serie RX1. Ogni dettaglio è stato riprogettato per offrire le massime prestazioni ottiche in un formato compatto. RX1R III è pensata per chi desidera la massima qualità dell'immagine in un formato tascabile, che si tratti di appassionati di travel e street photography o di professionisti alla ricerca della massima portabilità per progetti che richiedono un'attrezzatura più discreta.

"La serie RX1R rappresenta da tempo l'equilibrio ideale tra portabilità e prestazioni. Con questa nuova generazione, siamo orgogliosi di offrire una fotocamera che potenzia la creatività con una qualità Full Frame senza compromessi nel palmo della mano", ha dichiarato Yann Salmon Legagneur, Head of IP& S Marketing, Sony Europe.

Focus sulla fotografia di alta qualità

La combinazione del sensore di immagine CMOS Exmor R™ retroilluminato, con risoluzione di 61 megapixel(i), e del processore di immagini BIONZ XR™ offre alta risoluzione e sensibilità, con rumore ridotto e un'ampia gamma dinamica. Il risultato sono immagini vivaci, nitide e ricche di dettagli che si distinguono per la loro nitidezza e chiarezza. La superficie del sensore è dotata di rivestimento AR (antiriflesso) senza filtro ottico passa-basso per ottenere una qualità dell'immagine superiore.

In onore della partnership con ZEISS® , la RX1R III utilizza l'obiettivo originale 35 mm F2 per garantire una continuità perfetta tra i modelli e fornire immagini con il carattere nostalgico e la tonalità visiva tipici degli obiettivi 35 mm. Oltre a offrire un'eccellente qualità dell'immagine, la posizione dell'obiettivo e la superficie del sensore sono state ottimizzate con la massima precisione per consentire a RX1R III di raggiungere elevate prestazioni ottiche in un formato compatto.

Pensata per la libertà creativa

Per garantire sempre scatti accurati, RX1R III è dotata dell'ultima unità di elaborazione AI, una caratteristica apprezzata delle fotocamere professionali Sony AlphaTM di fascia alta. L'unità di elaborazione AI è in grado di riconoscere con precisione la forma e il movimento dei soggetti, la posizione degli occhi, dei corpi umani e delle teste, seguendo i soggetti anche quando i loro volti non sono visibili, e funziona sia per le immagini che per i video[i]. L'area di acquisizione del sensore di immagine copre circa il 78% (per la fotografia) con 693 punti AF a rilevamento di fase[ii] densamente disposti. Sebbene la fotocamera abbia un obiettivo fisso, gli utenti possono sfruttare la versatilità di tre obiettivi fissi grazie alla funzione Step Crop Shooting[iii] che consente di passare da lunghezze focali equivalenti a 35 mm, 50 mm e 70 mm[iv] tramite pulsanti o ghiere assegnati. Quando si scatta in formato RAW, è possibile riselezionare la lunghezza focale in post-produzione. L'anello macro dell'obiettivo consente il passaggio immediato alla modalità macro, permettendo agli utenti di avvicinarsi fino a 20 cm (ingrandimento massimo: 0,26x).

Per i creativi che amano immagini uniche e personalizzate, RX1R III offre dodici Creative Look integrati. Le regolazioni di tonalità, saturazione, luminosità, contrasto e nitidezza possono essere applicate non solo alle immagini fisse, ma anche ai video. Sono inoltre presenti due nuovi Creative Look[i]: FL2 per un'espressione nostalgica con colori tenui e FL3 per immagini più vivaci.

Design semplificato e hardware affidabile

Discreta, elegante e compatta, RX1R III è realizzata in lega di magnesio leggera ma resistente e bilancia perfettamente estetica e funzionalità. Le ghiere e l'attacco Multi-Interface (MI) sono integrati nel corpo della fotocamera così da conferire un aspetto monolítico alla parte superiore della fotocamera. L'impugnatura di nuova concezione con superficie gommata offre una presa sicura e confortevole per un uso prolungato.

RX1R III è dotata di un mirino elettronico con display OLED XGA da circa 2,36 milioni di punti ad alta risoluzione e contrasto elevato, con ingrandimento di circa 0,70x.

L'utilizzo di una batteria ricaricabile NP-FW50 consente di scattare fino a 300 immagini [ii] con una sola carica. È dotata di una porta USB Type-C® che consente una ricarica rapida quando è collegata a dispositivi compatibili con USB Power Delivery[iii] oppure di collegarla a fonti di alimentazione esterne, come la batteria dello smartphone.Responsabilità sociale

In linea con l'ambiziosa iniziativa "Road to Zero" di Sony, questo prodotto sostiene la visione dell'azienda di raggiungere un impatto ambientale pari a zero entro il 2050. Gli stabilimenti produttivi del Gruppo Sony per i prodotti di imaging, tra cui RX1R III, funzionano al 100% con energia elettrica rinnovabile. L'imballaggio di RX1R III utilizza il materiale ecologico Original Blended Material[iv] di Sony al posto della plastica[v]. Il sistema della fotocamera incorpora opzioni di accessibilità complete, tra cui una funzione Screen Reader[i] e l'ingrandimento del display per supportare gli utenti ipovedenti in una gamma più ampia di voci di menu.

Accessori opzionali

TG-2 è un'impugnatura dedicata che si aggancia alla slitta multi-interfaccia (MI) per garantire una presa stabile e un'ottima maneggevolezza, anche quando si utilizza la fotocamera con una sola mano. Una volta fissata al corpo macchina, il materiale metallico e la finitura verniciata di alta qualità garantiscono un design armonioso.

LCS-RXL è una custodia compatta, progettata per proteggere la fotocamera da graffi e sporco e migliorarne l'eleganza con il suo materiale dalla texture raffinata. La custodia consente l'accesso a tutte le porte (USB, HDMI, batteria, scheda di memoria, attacco per treppiede) senza bisogno di rimuoverla. Il design dell'impugnatura migliora l'esperienza di presa.

LHP-1 è un paraluce caratterizzato da una struttura robusta in alluminio leggero e resistente, che protegge l'obiettivo da urti e sporco. L'attacco a baionetta consente un fissaggio rapido e sicuro.

Disponibilità

RX1R III sarà disponibile a luglio 2025. Gli accessori che completano la fotocamera saranno disponibili a partire da settembre e includono l'impugnatura TG-2 e l'elegante custodia LCS-RXL.

Un video del prodotto RX1R III è disponibile qui: https://youtu.be/8-wwnIp7tLs