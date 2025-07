Emmy 2025, trionfa 'Scissione' con 27 nomination: prima candidatura per Harrison Ford

L’attesa è finita: gli Emmy Awards 2025 sono ufficialmente iniziati, e a dominare la scena è ‘Scissione’ con un incredibile record di 27 nomination, tra cui la prima candidatura di Harrison Ford. La competizione si fa sempre più intensa, promettendo una serata all’insegna di emozioni e sorprese. Resta con noi per scoprire chi conquisterà il prestigioso riconoscimento e quale sorpresa ci riserverà questa edizione.

È ufficialmente partita la corsa agli Emmy Awards 2025, e in testa alle nomination svetta ‘Scissione’ (Severance), la serie Apple TV+ diretta da Ben Stiller, con ben 27 candidature. A seguire ‘The Penguin’ di HBO con 24, mentre a quota 23 si piazzano la satira hollywoodiana ‘The Studio’ (Apple TV+) e il thriller ‘The White Lotus’ (HBO).

La cerimonia di premiazione, condotta dal comico Nate Bargatze, si terrà a Los Angeles nella notte tra il 14 e il 15 settembre e sarà visibile in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Tra i momenti più significativi, spicca la prima candidatura agli Emmy per Harrison Ford, che a 83 anni entra in gara come Miglior attore non protagonista grazie alla serie ‘Shrinking’. L’attore interpreta un collega del terapeuta protagonista, impersonato da Jason Segel, anch’egli candidato come Miglior attore protagonista in una serie comedy.

‘Shrinking’, sempre targata Apple TV+, racconta la storia di un terapeuta in crisi personale che decide di abbandonare le regole della professione e dire ai pazienti esattamente ciò che pensa, generando profondi cambiamenti nelle loro vite e nella propria.

Miglior serie drammatica: Andor; The Diplomat; The Last of Us; Paradise; The Pitt; Scissione; Slow Horses; The White Lotus.

Miglior attore protagonista in una serie drammatica: Sterling K. Brown (Paradise); Gary Oldman (Slow Horses); Pedro Pascal (The Last of Us); Adam Scott (Scissione); Noah Wyle (The Pitt).

Migliore attrice protagonista in una serie drammatica: Kathy Bates (Matlock); Sharon Horgan (Bad Sisters); Britt Lower (Scissione); Bella Ramsey (The Last of Us); Keri Russell (The Diplomat).

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Zach Cherry (Scissione); Walton Goggins, Jason Isaacs, Sam Rockwell, Tramell Tillman, John Turturro (The White Lotus e Scissione); James Marsden (Paradise).

Migliore attrice non protagonista in una serie drammatica: Patricia Arquette (Scissione); Carrie Coon, Parker Posey, Natasha Rothwell, Aimee Lou Wood (The White Lotus); Katherine LaNasa (The Pitt); Julianne Nicholson (Paradise).

Miglior serie comedy: Abbott Elementary; The Bear; Hacks; Nobody Wants This; Only Murders in the Building; Shrinking; The Studio; What We Do in the Shadows.

Miglior attore protagonista in una serie comedy: Adam Brody (Nobody Wants This); Seth Rogen (The Studio); Jason Segel (Shrinking); Martin Short (Only Murders in the Building); Jeremy Allen White (The Bear).

Migliore attrice protagonista in una serie comedy: Uzo Aduba (The Residence); Kristen Bell (Nobody Wants This); Quinta Brunson (Abbott Elementary); Ayo Edebiri (The Bear); Jean Smart (Hacks).

Miglior attore non protagonista in una serie comedy: Ike Barinholtz (The Studio); Colman Domingo (The Four Seasons); Harrison Ford, Michael Urie (Shrinking); Jeff Hiller (Somebody Somewhere); Ebon Moss-Bachrach (The Bear); Bowen Yang (Saturday Night Live).

Migliore attrice non protagonista in una serie comedy: Liza Colon-Zayas (The Bear); Hannah Einbinder (Hacks); Kathryn Hahn, Catherine O’Hara (The Studio); Janelle James, Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary); Jessica Williams (Shrinking).

Miglior miniserie: Adolescence; Black Mirror; Dying for Sex; Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story; The Penguin.

Migliore attrice protagonista in una miniserie: Cate Blanchett (Disclaimer); Meghann Fahy (Sirens); Rashida Jones (Black Mirror); Cristin Milioti (The Penguin); Michelle Williams (Dying for Sex).

Miglior attore protagonista in una miniserie: Colin Farrell (The Penguin); Stephen Graham (Adolescence); Jake Gyllenhaal (Presunto innocente); Brian Tyree Henry (Dope Thief); Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story).

Miglior attore non protagonista in una miniserie: Javier Bardem (Monsters); Bill Camp, Peter Sarsgaard (Presunto innocente); Owen Cooper, Ashley Walters (Adolescence); Rob Delaney (Dying for Sex).

Migliore attrice non protagonista in una miniserie: Erin Doherty, Christine Tremarco (Adolescence); Ruth Negga (Presunto innocente); Chloe Sevigny (Monsters); Jenny Slate (Dying for Sex).

Miglior reality competition: The Amazing Race; RuPaul’s Drag Race; Survivor; Top Chef; The Traitors.

Miglior talk series: The Daily Show; Jimmy Kimmel Live; The Late Show With Stephen Colbert.