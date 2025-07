Pokémon GO tra un tour in Europa

Inizia domani, mercoledì 16 luglio, il Pokémon GO Road Trip 2025: il viaggio del Truck ufficiale di Pokémon GO, che partirà da Manchester e farà tappa durante luglio e agosto in diverse città europee: Londra, Parigi, Valencia Berlino, L'Aia e si concluderà infine a Colonia dal 20 al 24 agosto, durante Gamescom con tanti eventi e meet-up aperti a tutti e che non richiederanno il biglietto di ingresso alla fiera.

In caso avessi in programma una trasferta in fiera, non mancare di passare anche per una visita al Truck, che sosterà proprio alle porte della fiera, provare il Creator Studio in loco e ritirare gadget esclusivi.

Anche se per quest’anno non è prevista una tappa italiana, i giocatori in Italia potranno partecipare all’evento speciale Epilogo Max del Pokémon GO Fest 2025, che arriverà il 23 e 24 agosto 2025 e sarà ricco di sorprese e contenuti esclusivi: Zacian Re Delle Spade e Zamazenta Re Degli Scudi si prepareranno ad affrontare qualcosa di GRANDE.