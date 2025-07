La vera storia di Amanda Knox: su Disney+ la serie sul delitto di Meredith Kercher

Scopri la vera storia di Amanda Knox attraverso una narrazione intensa e coinvolgente. Dal 20 agosto su Disney+, “The Twisted Tale of Amanda Knox” rivela i dettagli sconvolgenti di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Un racconto che svela le sfumature di un processo complesso, tra verità nascoste e interrogativi irrisolti. La serie mette in luce il percorso emozionante e controverso che ha segnato la vita di tutti i protagonisti, invitandoti a scoprire la verità dietro il caso.

Il 20 agosto debutta su Disney+ 'The Twisted Tale of Amanda Knox', la nuova miniserie che ripercorre uno dei casi giudiziari più noti e controversi della cronaca nera italiana. Al centro della narrazione, l’omicidio di Meredith Kercher, studentessa britannica uccisa a Perugia nel 2007, e il lungo iter giudiziario che ha coinvolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

La serie racconta il percorso giudiziario di Amanda Knox, inizialmente condannata per l’omicidio della coinquilina, poi assolta definitivamente nel 2015. Nella sinossi ufficiale si legge che la storia esplora “come Knox sia stata giudicata colpevole e il suo percorso per conquistare la libertà”. Tra i produttori figura la stessa Amanda Knox, affiancata da Monica Lewinsky, coinvolta anni fa nello scandalo 'Sexgate' con l’ex presidente USA Bill Clinton.

Il caso ebbe ampia risonanza mediatica: Meredith Kercher, 21 anni, studentessa Erasmus, venne trovata morta nella casa che condivideva con altri studenti. Le indagini portarono all’arresto della coinquilina americana Amanda Knox, del suo fidanzato Raffaele Sollecito e di Rudy Guede. Dopo numerosi processi e appelli, l’unico condannato in via definitiva è stato Guede, riconosciuto come autore materiale dell’omicidio.

'The Twisted Tale of Amanda Knox' sarà disponibile in versione originale con sottotitoli in italiano nelle parti in lingua inglese. I primi due episodi verranno rilasciati al debutto, seguiti da un episodio a settimana. Nel cast figurano Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei.

La serie è prodotta da 20th Television in collaborazione con The Littlefield Company. Ideata da KJ Steinberg (già autore di 'This Is Us'), vede tra i produttori esecutivi Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson, Graham Littlefield, Monica Lewinsky, Amanda Knox con Chris Robinson e Michael Uppendahl, che firma anche la regia.