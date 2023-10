Lotteria sbaragliato - ultime notizie delle 19:20:16 di sabato 14 ottobre 2023

Ronald Antonio O'Sullivan, detto Ronnie (Wordsley, 5 dicembre 1975), è un giocatore di snooker inglese, professionista dal 1992, numero 1 del ranking dall'aprile 2022 e precedentemente dal maggio 2002 al maggio 2003, dal maggio 2004 al maggio 2006, dal maggio 2008 al maggio 2010, dal marzo all'agosto 2019, sette volte campione del mondo (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022) e vincitore per un record di sette volte del campionato del Regno Unito (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017, 2018) e del Masters (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016, 2017). Ha vinto 39 tornei validi per il ranking, record assoluto. Detiene il record per il maggior numero di centoni (1201 al 22 aprile 2023) e serie perfette (15) realizzati in carriera. Questo straordinario palmares lo identifica come il giocatore più vincente nella storia dello snooker moderno.