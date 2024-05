Veeam annuncia Kasten V7.0 per il settore enterprise

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella Data Protection e nel Ransomware Recovery, ha annunciato oggi il rilascio della nuova Veeam Kasten for Kubernetes V7.0 durante il Red Hat Summit 2024. Con oltre 30 nuove funzionalità e miglioramenti, questa versione miliare di Veeam, fornitore leader di soluzioni per la protezione dei dati Kubernetes, offre misure di sicurezza senza compromessi e conformi agli standard, tra cui il Federal Information Protection Standard (FIPS) per gli ambienti del settore governativo. Ciò comporta una maggiore protezione contro i ransomware, comprese le integrazioni con Microsoft Sentinel, e amplia le opportunità di integrazione aziendale per le piattaforme applicative Kubernetes su larga scala, tra cui Red Hat OpenShift.

L'utilizzo dei container continua a crescere, con il 59% delle aziende che li utilizza in produzione e un altro 37% c,he li sta implementando o sta pianificando di farlo.[i] Rispondendo alla richiesta del mercato di una solida sicurezza dei container insieme all'espansione delle implementazioni Kubernetes, Veeam Kasten V7.0 offre resilienza informatica e innovazione per aiutare i clienti a proteggere in modo efficiente le loro applicazioni e i loro dati. Queste funzionalità sono fondamentali per consentire alle aziende di modernizzare le applicazioni e migrare dalle tradizionali macchine virtuali (VM) on-premises, in particolare attraverso Red Hat OpenShift Virtualization, anche se non sono ancora pronte a rinnovare completamente le loro applicazioni. Questa release rafforza notevolmente la collaborazione tra Veeam, Red Hat e Microsoft, ampliando ulteriormente le capacità della soluzione.

“Veeam continua a definire lo standard nella protezione dei dati Kubernetes e gode della fiducia delle più grandi aziende del mondo,” ha dichiarato Gaurav Rishi, vice president of Product Management di Veeam. “Veeam Kasten offre protezione dei dati nativa Kubernetes e mobilità delle applicazioni in scala su un'ampia gamma di distribuzioni e piattaforme. Grazie alla sua comprovata capacità di ripristinare intere applicazioni in modo rapido e affidabile e al suo principio fondamentale di semplicità, Veeam Kasten offre ai team operativi e applicativi la fiducia nella loro resilienza informatica e la capacità di proteggere e scalare le loro applicazioni cloud-native in modo più efficiente.”

Le nuove funzionalità chiave e i miglioramenti introdotti in Veeam Kasten V7.0 includono:

? Cyber Resilience: Veeam Kasten è la prima soluzione di protezione dei dati nativa per Kubernetes che supporta cluster conformi a FIPS. Oltre alla disponibilità di Kasten su Iron Bank e alla pubblicazione della Secure Bill Of Materials (SBOM), il supporto conforme a FIPS 140-3 garantisce rigorosi standard di conformità per gli ambienti governativi e del settore pubblico. L'ampliamento della protezione contro i ransomware con l'immutabilità di Azure Blob, la visibilità di RestorePoint e l'integrazione con Azure Sentinel offrono maggiori funzionalità di sicurezza. Autenticazione sicura, compresa la generazione automatica di token in ambienti Red Hat OpenShift e miglioramenti della sicurezza OIDC.

? Soluzioni Enterprise: Miglioramento dei backup di macchine virtuali e cloud-native, per una protezione efficiente di vari tipi di carichi di lavoro su Kubernetes. Supporto migliorato per i flussi di immagini di Red Hat OpenShift, protezione delle immagini dei container e snapshot CephFS efficienti dal punto di vista dello spazio come volumi di archiviazione di sola lettura, per ambienti Kubernetes di livello aziendale. Miglioramenti delle prestazioni del disaster recovery (DR) e migrazione automatica di Veeam Backup & Replication Instant Recovery per accelerare le operazioni di ripristino. Opzioni di installazione ampliate con il nuovo supporto per Azure Container Marketplace.



"Red Hat OpenShift Virtualization consente ai team IT di semplificare la gestione e migliorare il time to production mantenendo i carichi di lavoro esistenti in esecuzione su macchine virtuali fianco a fianco con i container nell'intero ambiente Red Hat OpenShift", ha dichiarato Steve Gordon, senior director, Product Management for Hybrid Cloud Platforms di Red Hat. "Siamo entusiasti di accelerare il nostro rapporto di lunga data con Veeam per migliorare ulteriormente il supporto per le VM su OpenShift, consentendo ai nostri utenti comuni di implementare più facilmente misure di protezione dei dati su scala, indipendentemente dal modo in cui scelgono di eseguirli oggi o in futuro."

Concentrandosi sulla resilienza informatica e rispondendo ai requisiti di scala aziendale, Veeam Kasten V7.0 garantisce una sicurezza rigorosa e conforme agli standard e una protezione contro le minacce ransomware. Inoltre, l'integrazione con le principali piattaforme cloud-native aumenta la versatilità e la facilità d'uso della soluzione in ambienti complessi.

“Con l'accelerazione dell'adozione di Kubernetes, è aumentata la richiesta di una sicurezza senza compromessi dei container che accompagna l'espansione delle implementazioni di Kubernetes,” ha dichiarato Joep Piscaer, analyst di TLA Tech and GigaOM. “Veeam Kasten V7.0 offre ai clienti un ambiente di sicurezza rigoroso e conforme agli standard, migliora la protezione contro i ransomware e amplia le integrazioni aziendali con il supporto per ambienti Kubernetes su larga scala. L'attenzione alla scalabilità la rende una scelta ideale per qualsiasi azienda.”

Veeam presenterà il nuovo Veeam Kasten V7.0 durante il Red Hat Summit 2024 con dimostrazioni dal vivo presso lo stand #302 dal 6 al 9 maggio a Denver, Colorado.Per maggiori informazioni su Kasten V7.0 e sulle sue caratteristiche, visitare il sito https://www.veeam.com/ products/cloud/kubernetes- backup/latest-release.html .

Sono aperte le iscrizioni per il 10° evento annuale VeeamON, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 presso il Diplomat Resort di Fort Lauderdale, in Florida.