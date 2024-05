Nintendo Switch 2 annunciata entro un anno

È ufficiale: il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha confermato che la tanto attesa Switch 2 arriverà entro marzo 2025.

Nonostante questa sia una notizia fantastica per i fan di Nintendo, dovranno attendere ancora un po' per avere maggiori dettagli. Furukawa ha infatti precisato che durante un Nintendo Direct previsto per giugno non verranno rivelate informazioni sulla nuova console.

Tuttavia, l'attesa dovrebbe essere breve: l'annuncio ufficiale della Switch 2 è previsto entro la fine dell'anno fiscale in corso, che per Nintendo termina il 31 marzo 2025.

Cosa possiamo aspettarci dalla Switch 2?

Al momento non ci sono informazioni ufficiali, ma le indiscrezioni suggeriscono una console più potente con una grafica migliorata, un processore più rapido, uno schermo refresh 120 Hz e supporto DLSS 2.0 che garantirà upscaling fino al 4K in modalità dock. C'è anche la possibilità che la Switch 2 includa nuove funzionalità, come il supporto al ray tracing o la possibile retro-compatibilità con i giochi per Switch.

Nel frattempo i fan di Nintendo possono consolarsi con l'imminente Direct di giugno che dovrebbe concentrarsi sui giochi in uscita per Switch nella seconda metà del 2024.