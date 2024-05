Jesolo: Tabaccaio Roberto Basso trovato morto, ipotesi omicidio

Roberto Basso, un tabaccaio di 64 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Jesolo, una nota località balneare vicino Venezia. Il corpo senza vita è stato scoperto in un magazzino adiacente alla sua casa in Via Antiche Mura, una zona isolata del paese.

La scoperta è stata fatta dopo che i commercianti locali, preoccupati per le serrande abbassate del suo negozio per due giorni consecutivi, hanno contattato il fratello di Basso, Andrea, che ha trovato il corpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo di Venezia e della compagnia di San Donà di Piave, insieme al sostituto procuratore Giovanni Zorzi.

Le indagini sono ancora in corso, ma non si esclude l'ipotesi di omicidio. Il medico legale ha notato segni sul collo di Basso che potrebbero indicare uno strangolamento, oltre a una ferita alla testa causata da una caduta. Una finestra rotta nell'abitazione suggerisce anche la possibilità di un ingresso forzato, alimentando le speculazioni su una rapina finita male.

Roberto Basso era ben conosciuto nella comunità, gestendo una tabaccheria in Piazza Marina e co-gestendo un albergo con il fratello. L'autopsia prevista fornirà ulteriori dettagli sulle cause esatte della morte e potrebbe aiutare a chiarire le circostanze del tragico evento.