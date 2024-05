SERUM su PC in accesso anticipato il 23 maggio

Scatena il sopravvissuto che è in te in una corsa contro il tempo in un paesaggio post-apocalittico

Lo sviluppatore Game Island e l'editore Toplitz Productions sono lieti di annunciare che il loro entusiasmante gioco di avventura di sopravvivenza in prima persona SERUM verrà lanciato su PC tramite accesso anticipato su Steam il 23 maggio.

L'ultimo trailer in CGI mostra il protagonista del gioco, Adam, un sopravvissuto e paziente della EVAS Corporation, un'organizzazione farmaceutica situata sull'isola di Matamis. In una catastrofica svolta degli eventi, EVAS diventa il responsabile ultimo dell'incidente del mutageno, lasciando Adam da solo a provvedere a se stesso nella sua ricerca di risposte.

SERUM promette un'avventura intensa e al cardiopalma che rivela una cospirazione da brivido all'ombra di una pandemia mutagena e di un mondo ormai lasciato in rovina. La determinazione e la volontà di sopravvivere giocheranno un ruolo importante nel modo in cui i giocatori si muoveranno nell'ambiente mentre cercheranno fonti di siero e creeranno i mezzi per sopravvivere.

Il siero è l'elisir essenziale che può prolungare la vita nel paesaggio contaminato e amplificare le capacità associate alla velocità, alla vista e alla potenza. Il siero può essere utilizzato anche per potenziare le armi realizzate a mano, essenziali per cacciare o difendersi dagli orrori mutati che attendono il protagonista. I giocatori dovranno cercare oggetti che possono essere riciclati o utilizzati per migliorare le strutture della base. I giocatori non solo dovranno gestire attentamente le risorse che trovano mentre esplorano il mondo, ma dovranno anche tenere d'occhio il passare del tempo che scorre inesorabilmente.

I sopravvissuti affrontano la costante pressione del tempo, ma dovranno anche affrontare le mostruosità mutate che popolano il paesaggio, tra cui aggressivi lupi della nebbia, cinghiali spaccaossa e persino gli implacabili morti che camminano, resti di lavoratori che si sono infettati e sono morti.

La nebbia tossica che ricopre parti del paesaggio è un agghiacciante promemoria dell’impatto catastrofico sull’ambiente. La sopravvivenza di un giocatore non è garantita a meno che non riesca a sfruttare le risorse e coltivare un'esistenza in questo mondo fragile ma letale.

L’esclusiva meccanica temporale di SERUM, unita al suo sistema di creazione e produzione del siero, apre la strada alla sperimentazione e alla scoperta mentre i giocatori sfruttano le potenti abilità del siero in luoghi diversi. Tutto questo è guidato da un’entusiasmante narrazione fatta di cospirazione, insabbiamento e negligenza scientifica.

Lo sviluppatore Game Island e l'editore Toplitz Productions hanno recentemente condotto il playtest pubblico di SERUM mentre apportavano gli ultimi ritocchi alla build per PC ad accesso anticipato del gioco. Ciò fa seguito alla sua straordinaria prestazione durante lo Steam Next Fest di questo febbraio, dove si è classificato tra le prime 50 demo più giocate e si è assicurato un impressionante 17° posto nell'elenco delle demo più seguite durante l'evento.

I giocatori interessati a inserire il gioco nella propria lista dei desideri o scoprire di più sul gioco stesso possono farlo tramite la pagina Steam ufficiale di SERUM.