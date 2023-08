Libri | Elena Pasoli | “Nei bambini e nelle bambine il desiderio della lettura è vivo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 agosto 2023) La direttriceBologna Children's Book Fair a 'Il Sole 24 Ore': "Esistono ancora lo spazio emotivo per la passione verso lae lo spazio mentale per l'idea del libro" Segnali contro la fine del libro arrivano dai più piccoli. “Neiil. Il mondo è cambiato. Sono pragmatica, ma ottimista”, dice in un’intervista a ‘Il Sole 24 Ore’, 65 anni, direttriceBologna Children’s Book Fair, la fiera mondiale più importante del settore. “Il sovraffollamento dell’immagine e la prevalenzarete sono l’ossatura friabilerealtà. Il libro classico, come primo codice di ...