Lionheart - Scommessa vincente su Rai 4 | cast | curiosità e trama del classico di Jean-Claude Van Damme

(Di venerdì 30 giugno 2023) Stasera su Rai 4 in prima serata va in ondadel film d'azione del 30 giugno Stasera Rai 4 manda in onda, film del 1990 conVan. La regia è di Sheldon Lettich. Stefani Warren,Vane lo stesso Sheldon Lettich hanno firmato la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da John Scott.e trailer del lungometraggio.Léon Gautier, dopo un'avventurosa fuga ...

vincente (Azione) in onda alle 21.20 su Rai 4 , un film di Sheldon Lettich, con Jean - Claude Van Damme, Brian Thompson, Deborah Rennard, Nichel Qissi, Abdel Qissi, George ...Su Rai 4 dalle 21.10vincente. Dopo aver disertato dalla Legione Straniera, Lyon Gaultier fugge in America per aiutare il fratello, vittima di alcuni trafficanti di droga: entra ...vincente (Azione) in onda alle 21.20 su Rai 4 , un film di Sheldon Lettich, con Jean - Claude Van Damme, Brian Thompson, Deborah Rennard, Nichel Qissi, Abdel Qissi, George ...

"Lionheart. Scommessa vincente" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Un grande classico del cinema action moderno che ha consacrato Jean-Claude Van Damme come star assoluta del cinema d’azione americano: è “Lionheart. Scommessa vincente” di Sheldon Lettich in onda vene ...