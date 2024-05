La piadina romagnola protagonista a Viva Rai2 di Fiorello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 - “Prese in mano le piadine ha esclamato, Forlimpopoli”. Il pane dei romagnoli è arrivato oggi a Roma nelle mani dello showman conduttore diper tramite delle Mariette di Forlimpopoli (Forlì-Cesena). “Abbiamo dato asia le piadine fatte da noi e poi messe sotto vuoto - spiega Verdiana Gordini, presidente dell’associazione delle Mariette -, che lo squacquerone romagnolo del caseificio Mambelli, il tutto, naturalmente, accompagnato da un ottimo Sangiovese Morini di Faenza”. Una vera e propria cartolina d’amore della Romagna a un anno dalle alluvioni che colpirono il territorio il 3 e poi il 16 e 17 maggio del 2023. “Eravamo state a Roma anche lo scorso anno - spiega la presidente -, ci siamo volute tornare, in mezzo al pubblico della trasmissione, per ricordare la tragedia che ci ha colpiti e che ...