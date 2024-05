Conceicao - 48 ore di fuoco | l’addio al Porto e poi il Milan Il punto sulla situazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La questione relativa al nuovo allenatore delche prenderà il posto di Stefano Pioli a fine stagione continua a tenere banco in casa rossonera. Dopo il weekend polemico nel quale i tifosi hanno lanciato un segnale chiaro, la dirigenza sembra aver accelerato i contatti per portare Sergioal. Lapotrebbe evolversi molto velocemente fra oggi e domani. Entro 48 ore, infatti, l’allenatore delincontrerà il neo presidente Andrè Villas-Boas e, se tutto va come sembra, dovrebbe liberarsi dalla squadra lusitana. Il condizionale è d’obbligo perchèaveva firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, quando ancora c’era il vecchio presidente Pinto da Costa, ma secondo “La Gazzetta dello Sport” il tecnico potrebbe liberarsi unilateralmente. La regia ...

