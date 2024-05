De Luca - ‘la carenza di medici ormai è drammatica’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo combattendo già da due anni. Tra poco non ci saranno Iper aprire i pronto soccorso. Manca la consapevolezza della drammaticità della situazione”. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, è tornato a lanciare l’allarme sulladi personale sanitario in occasione della presentazione della nuova Tac nell’ospedale di Mercato San Severino. “Abbiamo appena concluso un concorso unico regionale per cercare su tutto il territorio regionaledell’emergenza. Alla fine abbiamo recuperato una 50ina diper tutte le strutture regionali. Avremo un po’ di respiro ma non è questa la soluzione al problema. La soluzione è quella di raddoppiare le retribuzione per idell’emergenza, diminuire l’età pensionabile e consentire ...