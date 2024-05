Droga e coltelli - due giovani denunciati nel Reggiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Reggio Emilia, 8 maggio 2024 – Duedai carabinieri. A Rio Saliceto, nel corso di un controllo in via Guastalla, nei pressi di un casolare abbandonato, sono stati notati alcuniche transitavano a piedi. I carabinieri di Campagnola hanno deciso di eseguire un accertamento, puntato in particolare su un sedicenne, che appariva nervoso e infastidito dal controllo. In suo possesso i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico, con lama lunga quasi dieci centimetri, pronto all’uso. L’arma è stata sequestrata e per il giovane è scattata la denuncia alla procura del Tribunale dei minori di Bologna. Altro controllo a Taneto di Gattatico, dove è stata fermata una vettura condotta da un giovane di 23 anni. Apparso agitato e nervoso, i carabinieri hanno approfondito l’accertamento, scoprendolo in possesso di circa ...