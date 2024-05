Venezia 2024 - Isabelle Huppert presidente di giuria della 81esima edizione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La celebre attrice francese presiederà laMostra Internazionale d'Arte Cinematograficapresiederà laprincipaleprossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di. L'apprezzata attrice francese ha un rapporto di lunga data con il Lido, avendo vinto due volte la Coppa Volpi per la migliore attrice, prima con Un affare di donne nel 1988 e poi con Il buio nella mente nel 1995, entrambi diretti da Claude Chabrol. La- che ha girato in totale otto film con Chabrol - ha anche uno stretto legame con il Festival di Cannes, dove nel 1978 ha vinto il premio come miglior attrice per Violette Noziere. Nel 2001, laha …