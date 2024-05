Lega Basket Femminile - semifinali playoff gara 2 | Venezia e Schio cercano la finale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo le sfide disputate sabato sera, oggi si torna in campo con i match in programma per2 delledel campionato di. Siachehanno agilmente archiviato i rispettivi incontri che erano stati previsti per1 e ora sanno di poter cercare già il pass per la. Tuttavia, sia Campobasso che Ragusa non vogliono mollare del tutto prima di aver lottato e cercheranno dunque di sfruttare al meglio il fattore campo visto che oggi giocano in casa. Ecco dunque quali sono le ultime novità sulle sfide e dove vedere in diretta i match validi per ledi...