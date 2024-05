Perucchini - una delle certezze dell’Ancona | C’è rammaric - potevamo fare molto di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Filippoè stato indubbiamente uno dei principali protagonisti in positivo della stagione appena conclusa per l’Ancona. Con i suoi interventi il portiere bergamasco non ha solo sventato numerosi pericoli, ma ha anche dato sicurezza al reparto arretrato, nonostante l’anno durissimo e i tanti gol subiti, dimostrandosi un punto fermo da cui ripartire. "E’ stata una stagione difficile, sotto tanti punti di vista – ha dettoa Radio Tua – e dunque importantissimo, fondamentale aver condotto la barca in porto. Ma con il senno di poi c’èo, perché era alla nostra portataqualcosa in più, raggiungere i playoff. Ma per come s’era messa la stagione l’importante era la salvezza. Ora c’è tempo per ricaricare le batterie e programmare il futuro per ricominciare ancora più forte". Un anno ...