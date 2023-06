Malattie rare | giugno mese consapevolezza della Sla | esperti a confronto a Salerno

(Di sabato 10 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute)() - Nell’anno in cui si celebrano i 40 anni di vita associativa per Aisla Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, ildidiventa il tempo per riflettere sul valoresulla Sla. E per abbattere le barriere dell’ignoranza e...

Nel loro insieme le malattie rare interessano 30 milioni di persone in Europa e almeno 300 milioni nel mondo. Soltanto in Italia si stima siano oltre un milione le persone che ne sono colpite e, nella maggior parte dei ... Patrizia Spadin, Presidente Aima, Fabrizio Tagliavini della Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Francesco Macchia, Vice Direttore Osservatorio e Coordinatore ...

L'appuntamento formativo, dedicato a ricercatori e professionisti sanitari e promosso dai Centri Clinici NeMO, si è svolto presso il Policlinico Gemelli, la sede romana del network nazionale esperto ...