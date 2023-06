Inter | Inzaghi | “Percorso eccezionale | vogliamo tornare in finale”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. È un momento difficile, volevamo vincere a tutti i costi ma dobbiamo essere orgogliosi. Oggi tutto il mondo ha visto il perché non cambierei questi giocatori per nessun motivo al mondo”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonedopo la sconfitta per 1-0 indi Champions League contro il Manchester City. “La nostra partita è stata organizzata e seria – ha detto a Sky -. I ragazzi sono abbattuti e tristi, ma questo è il calcio. È la quintain 20 mesi, dobbiamo essere orgogliosi delche abbiamo fatto”. E aggiunge: “A livello di gioco e di movimenti nel primo tempo potevamo fare meglio. Nel secondo nel nostro momento migliore abbiamo creato tante situazioni da gol. La rifinitura è un po’ mancata, ma negli ultimi venti ...

Il secondo tempo è iniziato senza cambi per l'. Al 56esimo, però,ha dovuto optare per una sostituzione in attacco: è uscito Dzeko, per un risentimento muscolare, ed è entrato Lukaku. Al ...Mamma li turchi come si sono divertiti, prima dopo e durante- Manchester City. La finale ancora una volta sotto il cielo di Istanbul. Stadio infausto, dove il Milan di Pippofratello ...Ce l'ha messa davvero tutta l'di Simone, ma non è bastato. Contro un Manchester City che non è apparso nella sua serata migliore, forse con le gambe bloccate dall'emozione, i nerazzurri sono andati davvero vicini all'...

Manchester City-Inter, tensione Inzaghi con la sua panchina nel finale: che cosa è successo CalcioMercato.it

Simone Inzaghi ha parlato a Sky dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Manchester City: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi: hanno fatto una ...Dopo una girandola di cambi di Inzaghi, in cui il tecnico ha letteralmente provato ... mentre nel secondo tempo para le poche ed importanti occasioni di un’Inter che le prova tutte, ma arriva stanca e ...