LIVE – Diamond League Suzhou 2024 con Mattia Furlani | atletica leggera in DIRETTA

(Di sabato 27 aprile 2024) Ladella seconda tappa delladi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dopo il season opening della scorsa settimana a Xiamen, si rimane in Cina con il secondo appuntamento, che vedrà l’esordio dinel salto in lungo. Per il classe 2005, vicecampione mondiale a Glasgow due mesi fa, inizia la preparazione outdoor con l’obiettivo di arrivare al massimo della forma agli Europei di casa a Roma e alle Olimpiadi di Parigi. Presente sulla pedana della città cinese anche Armand Duplantis, reduce dal nuovo record del mondo del salto con l’asta a 6.24 fatto segnare la settimana scorsa a Xiamen. Si prevede dunque grande spettacolo, con anche gli alfieri ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: Nullo per Ruiz Hurtado e dunque la cinese Dai vince la gara del giavellotto con 61.25, seconda la lettone Muze-Sirma con 58.91, terza la colombiana Ruiz Hurtado con 58.91 12.37: Jasckson con 19.62 si inserisce al secondo posto del peso 12.37: Non si ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Eliminato anche Nilsen nell’asta. Restano in cinque a 5.72 13.02: Eliminato anche Broeders nell’asta 13.02: Queste le protagoniste di un 400 donne che promette spettacolo con le tre medagliate di Budapest: 1 FRA GUEI Floria 3 6 54.67 50.84 2 USA ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44: Zango con 16.90 sale al secondo posto nel triplo. Pichardo, Zango e Su al salto finale 14.42: Pioggia di RECORD personali, purtroppo non per Gaia Sabbatini che ha patito il ritmo iniziale e si è staccata in fondo chiudendo a 4’08?90 14.41: ... Continua a leggere>>

Mattia Furlani alla Shanghai diamond League 2024: quando gareggia, orario e dove vedere la prova di salto in lungo · Atletica - Il Vicecampione del mondo indoor e Campione d'Europa U20 Mattia Furlani fa il suo esordio nella diamond League 2024 a Shanghai sabato 27 aprile. Scopri come seguire le gare di salto in lungo maschile ...

live Atletica, diamond League Xiamen 2024 in DIRETTA: RECORD DUPLANTIS, 6.24 nell’asta! Tsegay incanta nei 1500, Sabbatini lontana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live 15.56: Per oggi è tutto, appuntamento a sabato prossimo con la diamond League a Shanghai, ancora in Cina. Grazie ...

