Europei Rimini 2024 ginnastica artistica - finali specialità maschili oggi in tv | canal - orari e streaming sabato 27 aprile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Tutto pronto per la seconda parte delledisenior deglididi, in programma27: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo le prime treseniores di ieri (corpo libero, cavallo con maniglie ed anelli), la rassegna continentale prosegue con le final eight delle altre tre. Yumin Abbadini vuole sorprendere nuovamente nell’atto conclusivo della sbarra, mentre Mario Macchiati vuole inserirsi nella lotta per le posizioni che contano alle parallele pari. Non ci sono invece italiani nella finale al volteggio, ma lo spettacolo di certo non mancherà. Chi salirà sul podio? ...